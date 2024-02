Buba chega em 'Renascer' com grande revelação: 'Sou uma mulher trans'

No capítulo de quarta (07), de "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) chegou na trama e revelou para José Inocêncio (Rodrigo Simas) que é uma mulher trans, fazendo a novela ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

O que aconteceu

A personagem apareceu pela 1ª vez na novela das 9. Durante de uma festa surpresa, preparada pela esposa Eliana (Sophie Charlotte), José Venâncio fugiu para encontrar Buba.

Ela tentou resistir, mas acabou indo para a cama com o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). A psicóloga interrompeu o momento para fazer uma revelação: "Eu sou uma mulher trans".

A cena fez o nome da personagem ficar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Chocada que que o Venâncio não sabia que a Buba é trans", comentou uma telespectadora.

Um internauta relembrou a diferença entre a Buba do remake e da versão original da novela, de 1993. "Na versão original, Buba era colocada como hermafrodita, termo que não é mais usado e, sim, intersexo. Luperi quis mudar porque disse que o público ia 'entender melhor' sendo trans", escreveu.

A cena quente com Rodrigo Simas também foi comentada. "Primeira vez que eu vejo uma pessoa trans em uma novela sendo gravada do jeito que a Buba foi nesse episódio…como uma mulher bonita, desejada, que rendeu aquele homem. E o beijo? Eles beijando com vontade, nenhum receio da parte do ator", relatou um usuário do X.

"Eu sou uma mulher trans."



Na versão original Buba era colocada como hermafrodita, termo que não é mais usado e, sim, intersexo. Luperi quis mudar pq disse que o público ia "entender melhor" sendo trans. #Renascer pic.twitter.com/GVSOLg7ubr -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 8, 2024

chocada que o venancio nao sabia que a buba é trans #Renascer pic.twitter.com/uMFRseQ5wQ -- bianca (@teledr4mas) February 8, 2024

A Buba é um dos personagens mais marcantes da novela. Eu lembro pouca coisa da primeira versão, mas lembro de ficar vidrado com a Buba e com medo do diabinho na garrafa. #Renascer -- Thiago Pasqualotto (@thiago_p) February 8, 2024

vontade de guardar a buba num pote... gabriela medeiros muito bem nessas primeiras cenas #renascer pic.twitter.com/PbbKZYDQ7G -- edu (@ninfatropicana) February 8, 2024

Buba: "Eu sou uma mulher trans" Gabriela Medeiros maravilhosa ❤️ #Renascer pic.twitter.com/BbUII0zvbF -- Helmer Massau (@helmermassau) February 8, 2024

eu achei a buba muito fofaaaaa 🫶🏾 #Renascer pic.twitter.com/5gbchrCAbZ -- joão deivison 樂★ (@joaodeivison) February 8, 2024

o hot com o rodrigo simas



sim, eu confesso que queria estar no lugar da buba #renascer pic.twitter.com/3QFxjN6ivy -- luan (@luanziie) February 8, 2024

A Buba é trans aaaaaa que ótimo que levaram pra esse caminho 🥹 mulher trans na novela das 21 h e com um papel importante que foda 💕 #Renascer -- juno 🏁 (@ju_juno) February 8, 2024