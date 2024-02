BBB 24: Wanessa cita combate ao racismo ao falar com Isabelle sobre Davi

Durante a longa conversa que teve com Isabelle no início da noite de hoje (7) sobre seu relacionamento com Davi, Wanessa Camargo citou o combate ao racismo.

O que aconteceu

O assunto surgiu quando as duas já conversavam dentro da sede.

Wanessa tentava explicar o que queria dizer ao comentar que Isabelle "passava pano" para Davi.

Antes de comparar, ela ressaltou que era uma "comparação louca". "É o tal do "Não basta ser racistas, temos que ser antirracistas". Você entende onde tô chegando? A gente tem que ir além de demonstrar posicionamento aqui dentro".

Isabelle se defendeu, afirmando que as pessoas não a procuram para conversar sobre e que ninguém sabe como são suas conversas com Davi sobre as atitudes dele.

Wanessa disse entender que ela não defende as atitudes dele, mas que caso ela o proteja no jogo, isso pode se tornar motivo de voto para ela.

