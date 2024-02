BBB 24: Sisters revelam incômodo com 'jogo duplo' de Bin Laden: 'Prefeito'

Fernanda e Pitel questionaram o jogo de MC Bin Laden na tarde de hoje (7), uma vez que o brother permeia os grupos do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Fernanda e Pitel ponderaram sobre ter Bin Laden como aliado no jogo.

Ele joga dos dois lados, lindão, cara. Joga dos dois lados Fernanda.

"Ele quer jogar mais aqui, mas ele quer ter abertura lá [Quarto Fada], porque se um dia ele quiser mudar, parece natural", respondeu Pitel. "É o jogo dele, né? Me incomoda porque... mas cada um faz o que quiser. O Rodrigo falou ontem assim: 'As pessoas aqui têm muito medo de serem injustas com as outras, então é escutar muito todos os lados'. Então, todo mundo vai fazer trabalho de prefeito aqui, coisa chata".

A sister ainda disse que alguns brothers querem fazer "papel de bom" com todos para não parecerem injustos ou "vilões", e que se for dar atenção a todas as histórias dos participantes, "vou apertar aquele botão [de desistência]".

