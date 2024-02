BBB 24: Rodriguinho ativa modo 'game' e empurra Fernanda para o precipício

Fernanda, 32, afirmou para Rodriguinho, 45, que vislumbra eles dois e Pitel, 24, no pódio final do BBB 24 (Globo). O cantor, por sua vez, respondeu que ainda não formou seu pódio e que prefere não se precipitar, pois muita coisa pode acontecer até a final.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Para Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, a resposta evasiva de Rodriguinho é um sinal de que ele pretende descartar Fernanda em um futuro próximo. "Ele poderia ter dito que Fernanda também estava em seu pódio - o que seria o caminho natural, e talvez o que ela estivesse esperando ouvir. Mas, como o Rodriguinho já está com essa intenção de se afastar da Fernanda porque não concordou com a forma como ela falou no Sincerão, ele deixou no ar."

Dieguinho entende que a aliança entre a confeiteira e o pagodeiro está por um fio e pode ruir a qualquer momento. "Ele está no 'modo game'. Aqui fora, a gente já sacou que Rodriguinho está jogando aos poucos a Fernanda para a beirada do precipício e falando: 'Se continuar me caguetando para a galera, te chuto daqui em dois segundos e não jogo mais com você'."

Kerline Cardoso concorda que Rodriguinho está priorizando o jogo a qualquer tipo de lealdade na casa. "Além de ser um dos participantes mais soberbos de todas as edições, Rodriguinho também é um dos Camarotes que mais jogou no reality - e, jogando sujo ou não, está se saindo muito bem."

Kerline: Em toda história do BBB, Rodriguinho é o participante mais soberbo

Fernanda e Pitel expuseram uma à outra o cansaço que sentem do confinamento. A primeira admitiu que não está "satisfeita com nada" e que desconfia de todos a seu redor. Já Pitel concordou com a observação da amiga sobre estar menos animada e admitiu sentir-se "esgotada".

Para Kerline Cardoso, parte desse desânimo de Pitel se deve à decepção com Rodriguinho. "Afirmo aqui com segurança que, em todas as edições do BBB, não houve participante mais soberbo que Rodriguinho. Ele é de uma arrogância tamanha! Não é amigo, altamente narcisista."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash