BBB 24: Juninho diz que se arrependeu de discussão com Alane

Sétimo eliminado do BBB 24 (Globo), Juninho afirmou que se arrependeu da discussão que teve com Alane no confinamento.

O que aconteceu

Em participação no Bate-Papo BBB (Globoplay), Juninho assistiu à discussão com Alane na casa. O motoboy disse que se arrependeu de ter chamado a dançarina de "surtada".

Ele pontuou: "Talvez eu nem devesse ter tido aquela conversa".

Juninho ainda afirmou que se sentiu atacado na ocasião e por isso levantou o tom de voz. "Eu tive que discutir vários assuntos ao mesmo tempo, com várias pessoas diferentes. Me senti realmente atacado nesse sentido. Fica muito difícil de estabelecer uma linha de raciocínio se você tem que discutir com quatro pessoas ao mesmo tempo".

