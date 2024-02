BBB 24 é invadido por confetes e Davi reclama de sujeira: 'Não é possível'

Os brothers foram surpreendidos com uma invasão de confetes e serpentinas na tarde de hoje (7) na sala do BBB 24 (Globo), mas alguns se preocuparam com a limpeza da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os brothers foram chamados para a área externa do BBB durante a tarde e precisaram permanecer fora da casa até que recebessem um novo aviso.

Por volta das 13h30, eles puderam entrar novamente e notaram a sala cheia de confetes e serpentinas coloridas. Alguns objetos pessoais também estavam espalhados, indicando que se trata do "invasor" da semana, quadro da Globo em que personalidades são chamadas para gravar dentro da casa do BBB.

Enquanto alguns brothers festejaram e espalharam mais serpentinas pela casa, Davi questionou quem é que iria limpar a bagunça. "Eles vêm limpar, não é possível", disse, se referindo à produção do programa. "Sujaram a casa toda".

Alguns minutos depois, Matteus começou a varrer o ambiente.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 12192 votos 10,59% Alane 2,44% Beatriz 29,92% Davi 0,47% Deniziane 3,28% Fernanda 0,18% Giovanna 0,44% Giovanna Pitel 8,62% Isabelle 0,46% Leidy Elen 0,07% Lucas Henrique 0,18% Marcus Vinicius 5,50% Matteus 0,16% MC Bin Laden 0,18% Michel 0,46% Raquele 0,97% Rodriguinho 3,65% Wanessa Camargo 32,43% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12192 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash