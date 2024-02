Atriz de 'Renascer' é hospitalizada após gravação de cena da novela

Uiliana Lima, que dá vida à personagem Morena na primeira fase da novela Renascer da TV Globo, precisou ser levada às pressas ao hospital após sentir fortes dores na coluna durante as gravações. A própria atriz informou sobre o incidente através de seu perfil no X, antigo Twitter, detalhando a situação para seus seguidores nesta terça-feira, 6.

Na postagem, Uiliana explicou que a dor começou na manhã do dia da gravação e se intensificou ao ponto de necessitar atendimento hospitalar imediato. "Ainda transbordando com o final da primeira fase. E o quanto o Caíque Ivo é talentoso e fofo gente? A curiosidade dessa cena é que eu tinha amanhecido com uma crise na coluna, estava com muita dor e depois do 'foi cena' me levaram direto pro hospital, mas deu tudo certo!", compartilhou a atriz.

Nos comentários da postagem, um dos seguidores questionou sobre o estado de saúde de Uiliana, que garantiu que já está bem. "Estou sim! Isso aí já tem um tempinho", escreveu.

No enredo de Renascer, Morena é inicialmente apresentada como uma das meninas do bordel de Jacutinga, personagem de Juliana Paes. Sua trama evolui com o casamento com Deocleciano e a subsequente perda do bebê que esperavam. Morena também se destaca por sua relação próxima com João Pedro, filho de Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão), assumindo um papel maternal em sua vida.

Ana Cecília Costa é a atriz escolhida para interpretar Morena na segunda fase da novela, prometendo dar continuidade à história da personagem.