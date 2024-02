Rock in Rio anuncia 'Dia Delas' com Katy Perry, Gloria Gaynor e Iza

A cantora Katy Perry foi confirmada para se apresentar no Rock in Rio, que celebra sua 40ª edição e terá novamente neste ano o "Dia Delas". Perry será a principal atração do Palco Mundo no dia 20 de setembro, quando o festival contará com um line-up 100% feminino, em todos os palcos, assim como em 2022.

O Palco Sunset, que foi ampliado nesta edição, receberá a cantora Gloria Gaynor, vencedora de dois prêmios Grammy e conhecida pelo hit "I Will Survive". Ela se apresentará no Brasil após uma década. Logo após o show de Gaynor, a brasileira Iza encerrará a noite nesse mesmo palco.

No dia 20 de setembro, também se apresentarão no festival as artistas Ivete Sangalo e Angelique Kidjo, no Palco Mundo e no palco da Global Village, respectivamente.

Katy Perry, que já se apresentou no Rock in Rio em 2011 e 2015, é uma das artistas mais requisitadas nas redes sociais do festival. A cantora tem uma carreira consolidada, com mais de 143 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Conhecida por sucessos como "I Kissed a Girl", "Firework", "Hot 'n Cold", "Dark Horse", "Roar", entre outros, ela retorna ao Brasil após um hiato de seis anos.

Já a cantora Gloria Gaynor, famosa por sua voz e presença de palco, deve apresentar repertório de clássicos, incluindo "Can't Take My Eyes Off You" e "Never Can Say Goodbye".

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Informações no site oficial do Rock in Rio.