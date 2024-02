Alane será eliminada no 7º Paredão do BBB 24? Veja o que diz Enquete UOL

Alane, Beatriz, Juninho e Isabelle disputam o sétimo Paredão do BBB 24 (Globo) e um deles será eliminado na edição ao vivo de hoje (6). Saiba como está a votação, de acordo com a parcial da enquete do UOL:

O que diz a enquete

Às 20h50, a parcial da enquete continuava apontando Juninho como o próximo eliminado do programa. O motorista já somava mais da metade dos votos, com 52,53%.

Alane vem atrás do brother, com 37,33% dos votos.

Já Isabelle e Beatriz seguem como as menos votadas e mais distantes de uma eliminação. Elas somam, respectivamente, 8,04% e 2,09% dos votos.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Enquete encerrada Total de 979725 votos 54,19% Juninho 36,09% Alane 7,63% Isabelle 2,09% Beatriz Votar de novo Total de 979725 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

