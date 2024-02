Andressa Urach conheceu namorado em pornô com 3 homens; saiba mais

Nesta semana, Lucas Ferraz oficializou o namoro com Andressa Urach com direito a aliança de compromisso e sexo a três.

Eles se conheceram em gravação de vídeo pornô

Andressa Urach gravou um vídeo com três homens em janeiro, e Lucas estava entre eles. "Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras", disse Urach após divulgar o vídeo.

Lucas, 27, é nove anos mais novo que Andressa, 36. Antes de começar o namoro, ele contou que a experiência de trabalhar com Urach foi "deliciosa".

Questionado por seguidores sobre o filho de Andressa Urach gravar seus conteúdos, o ator disse que "não tem que achar nada".

Lucas já contou nas redes sociais que não sabe o tamanho de seu "documento" e que prefere deixar na "curiosidade".

Os dois já foram numa casa de swing juntos, e Andressa ficou com ciúmes do namorado. "Bem na saída entrou um casal. O rapaz cumprimentou o Lucas, veio me cumprimentar, e a menina tascou (sic) um beijo na boca do Lucas. Você acredita nisso? Na minha cara! Rapaz, pense numa bichinha brava. Acabou a noite. Fiquei bem brava e chateada", contou Urach.