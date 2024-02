Dança sensual com morango e treta por flerte: Juninho é eliminado do BBB 24

Juninho foi o sétimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 60,35% dos votos na disputa contra Alane (36,64%), Beatriz (1,95%) e Isabelle (1,06%). Esse foi o primeiro Paredão da temporada com voto para eliminar.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho estavam no 7º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

A Líder Fernanda indicou Beatriz direto para o Paredão. Sua primeira opção de voto era Deniziane, que foi imunizada pelo Anjo Matteus.

A casa foi dividida em dois grupos. Juninho foi o mais votado pelo grupo sem pulseira, já Alane e Isabelle empataram no voto do grupo com pulseira e a Líder Fernanda desempatou colocando Alane na berlinda.

No Confessionário, os brothers tiveram que votar entre as pessoas de seu próprio grupo. Isabelle e Marcus foram os mais votados.

Marcus se livrou do Paredão na Prova Bate-Volta e a formação final ficou: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho na berlinda.

Rixa com Davi, dança sensual com Leidy e treta com Alane: a passagem de Juninho pelo BBB 24

BBB 24: Juninho faz dança sensual para Leidy Elin em festa Imagem: Reprodução/Globoplay

Aliança no Quarto Gnomo. Juninho se aproximou de Bin Laden, Luigi, Fernanda, Pitel e Rodriguinho, descartando sua primeira aliança no jogo com o grupo Puxadinho — do qual fez parte para entrar no programa.

Troca de farpas com Thalyta. O participante disse que a sister o ignorava, "passava por ele e não olhava no olho", o que levou ao estranhamento entre os dois.

Rixa com Davi. Ao longo do reality, o brother se incomodou com o baiano várias vezes. O motivo do estranhamento variou entre conselho e desperdício de comida. Nos últimos dias, o motoboy também indicou que Davi tinha um jogo sujo.

Dança sensual com Leidy. Juninho fez uma dança sensual no colo de Leidy em uma festa. O mototaxista até colocou um morango na boca e ofereceu à sister.

Emparedo pelo Big Fone. O participante também foi para o Paredão pelo Big Fone. Marcus atendeu ao telefonema e o indicou para a berlinda.

Repreensão de Pitel. A aliada o alertou sobre suas falas contra Davi. Para ela, era muito grave que Juninho chamasse o rival de "mentiroso compulsivo".

Cantada e treta do flerte. Na última festa, o brother soltou uma cantada em Alane, que não gostou. Na formação do 7º Paredão, a situação foi motivo de treta entre ele, a bailarina e Leidy. Depois, discutiu pelo mesmo motivo com MC Bin Laden.

Polêmica com gíria. Na discussão com Alane e Leidy, o mototaxista disse "tocar na mina" e foi questionado pelos colegas. Juninho explicou que era uma gíria do Rio de Janeiro.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o mais odiado da casa? Resultado parcial Total de 4873 votos 10,49% Alane 1,33% Beatriz 0,53% Deniziane 25,55% Davi 7,29% Fernanda 0,53% Giovanna Pitel 0,51% Giovanna 0,37% Isabelle 0,53% Leidy Elen 1,68% Lucas Henrique 0,55% Marcus Vinicius 2,34% Matteus 0,51% Michel 1,68% MC Bin Laden 0,49% Raquele 12,72% Rodriguinho 23,70% Wanessa Camargo 9,17% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4873 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

