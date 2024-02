João Pedro e Mariana se beijam em 'Renascer'; veja fotos

No capítulo de quarta (06), da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) e Mariana (Theresa Fonseca) se beijam pela 1ª vez.

Tudo começa quando o jovem tira satisfação por ela não ter contado que é neta de Belarmino (Antonio Calloni). "Por isso não pode me receber bem?", questiona a moça.

João Pedro se declara. "Se ofenda, não, Mariana... ô peste! É só você é bonita demais! E ninguém nessa vida me fez sentir o que você me faz!", diz ele. "Também nunca senti nada parecido com isso antes...", responde ela.

João Pedro (Juan Paiva) e Mariana (Theresa Fonseca) se beijam em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Depois disso, os dois se beijam. Ela interrompe o momento romântico e diz: "Eu nunca me senti assim... tão acolhida em toda a minha vida".

Mariana frusta o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) ao deixar claro que o quer como irmão. "Já que ele me permitiu chama ele de painho, João Pedro... quero lhe ter como um irmão", afirma ela.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.