Globoplay exibe produção preparando ação dentro da casa do BBB 24

Antes da edição ao vivo do BBB 24 (Globo), imagens da produção preparando uma ação na área externa da casa foram exibida na Globoplay.

O que aconteceu

Enquanto os confinados estavam trancados do lado de dentro da casa, uma equipe da produção do programa foi até o gramado preparar uma ação.

Nas imagens, cerca de 10 pessoas assistiam às imagens do patrocinador e testavam as luzes externas.

Após a eliminação do sétimo confinado, toda a casa vai até o gramado conferir a atualização, ou não, da premiação do reality global. As mesmas que foram testadas pela equipe.

A imagem da produção durou pouco mais de 1 minuto.

BBB 24: Vazam imagens da produção do BBB Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Produção é vista no gramado Imagem: Reprodução/Globoplay





