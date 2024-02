Fernanda reclama ao vivo do Quarto do Líder e pede festa sem tocar Djavan

Durante o BBB 24 (Globo) ao vivo de terça (6), Fernanda fez uma pequena reclamação da sua estádia no Quarto do Líder e ainda fez uma exigência para sua festa, que vai acontecer amanhã (7).

O que aconteceu

Tadeu perguntou a ela se a liderança havia mexido com seu jogo: "Mexe, né? Entrar no quarto [do Líder] ter foto, ter um monte de coisas", disse.

Eu esperava que mexesse mais, na verdade. Eu dei umas reclamadas, vocês já repararam. Eu fiquei esperando umas coisinhas diferentes, até com relação às fotos e tal, fiquei um pouquinho triste, mas espero que novos momentos virão, novas lideranças virão. Fernanda

Ela ainda fez um elogio às câmeras disponíveis no quarto e Tadeu brincou: "E sinceridade acima de tudo."

Ironia com Festa sem Djavan

Tadeu anunciou que Fernanda vai ser a primeira pessoa da edição a ter uma Festa do Líder. Após comemorar, ela ironizou: "Mas não vai tocar Djavan, né?".

Fernanda é grande fã do músico e já comentou algumas vezes no programa.

