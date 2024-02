Brasileiros e hermanos arrasam em looks para ver grupo de k-pop Twice em SP

O grupo feminino de k-pop Twice, formado por nove integrantes, se apresenta hoje (6) e amanhã (7), no Allianz Parque, em São Paulo. Além de milhares de brasileiros, pessoas de diversos países da América do Sul vieram para os shows, já que estes são os únicos no continente da turnê mundial "Ready to Be".

O que aconteceu

Os fãs se juntaram nos portões do estádio nesta tarde para ver um dos grupos mais bem-sucedidos do k-pop. Vindo da Cidade do México, depois do Brasil o Twice leva a turnê para Las Vegas (EUA) no dia 16/3 e encerra o giro mundial com quatro apresentações no Japão, em julho. A atração de abertura é o grupo pop também feminino Vcha (um sexteto que é na verdade americano e foi formado no reality show A2K [America 2 Korea]).

Matthew, 30, e Rodrigo (com a bandeira nas costas), 27, vieram com os amigos da Bolívia para ver o Twice aqui Imagem: Camila Monteiro/UOL

Nossos "hermanos" dos países da América do Sul aproveitaram a passagem do Twice por São Paulo e vieram para assistir ao show. Matthew, 30, e Rodrigo , 27, vieram com os amigos da Bolívia. Segundo eles, a viagem saiu mais em conta do que ir ao México. Já Diego, 33, trouxe o namorado, Josue, 28, para ficar uma semana no Brasil. Eles vieram do Paraguai e são fãs das integrantes Jihyo e da Momo. "Queria muito ir aos dois dias, mas não consegui", lamenta Diego.

Longa fila se forma na porta do Allianz Parque, em São Paulo, à espera da abertura dos portões para o show do grupo de k-pop Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

Apesar de boa parte dos fãs do Twice serem do sexo feminino ou se declararem LGBTQIA+, casais heterossexuais também estiveram presentes. Carla, 24, e seu marido, Juan, 25, vieram de Maracaibo, na Venezuela. "Não tenho integrante preferida, mas adoro acompanhar minha mulher", explicou Juan, que estava cheio de candybongs, bastão de luz exclusivo do Twice que mais parece um pirulito supersônico.

Matheus Henrique, 21, de São Paulo, fez o corset especialmente para ver as Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

Vestidos para a ocasião

Era a coisa mais normal ver grande parte do público vestindo looks criados especialmente para a turnê do Twice. "Eu mesmo que costurei o corset", disse Henrique, 21, que é fã do grupo desde o debut e recriou um look de "Pop" da carreira solo da integrante Nayeon. Já Felipe Paulin, 26, de São Paulo, pediu para um amigo de Uberlândia criar a arte que estampa a sua camiseta, a integrante Jihyo vestida com camiseta do Brasil.

Felipe Paulin, 26, de São Paulo, que pediu a um amigo de Uberlândia para criar a estampa da sua camiseta do Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

Muitas das roupas eram baseadas nos figurinos das integrantes do grupo. Gabrieli, 24, estava vestida com um look icônico da Nayeon. Ela é fã do grupo desde adolescente e arrastou os amigos Ariel, 23, e Bruno, 27, de Fortaleza. "Apresentei para eles e viraram fãs durante a pandemia", celebra Gabrielli.

Gabrieli Sobral, 24, veio de Diadema (SP) para o show do Twice hoje (6), em São Paulo Imagem: Camila Monteiro/UOL

O universo do k-pop conta com personalidades que são conhecidas somente por quem é fã. Os influencers Lorena (@vichyungx) e Lucas (@lucasvianadub) chegaram até a ser assediados! Ele faz dublagens no TikTok, e ela, roupas, incluindo as que eles tão usando.

Mas houve muita gente que foi ao show somente para faturar um dinheirinho com produtos inspirados no universo do k-pop. Isabela, 26, de Diadema (SP), não vai sequer assistir aos shows. Ela veio empreender: vende pulseiras, pingentes e material "fanmade", que os fãs compram nas filas. Criou sua própria lojinha no início da pandemia e vai a vários shows e feirinhas vender produtos.

Isabela, 26, é de Diadema (SP) e não vai assistir aos shows do Twice; ela veio empreender Imagem: Camila Monteiro/UOL

Outras pessoas decidiram unir o útil ao agradável: além de venderem coisas, vão assistir à apresentação. Karolina, 34, é de São Paulo e tem uma lojinha especializada em itens de k-pop, a @animationfanstore. Ela fez laços para enfeitar "candybong", presente na mão de muitos fãs. Já Ana Carolina, 23, e Caroline, 22, aproveitaram que iriam ao show para venderem tiaras coloridas, com cada cor representando uma integrante do Twice. Ana é fã da Momo, e Caroline, da Sana.

Ana Carolina, 23 e Caroline, 22, vendem tiaras coloridas, cada cor representando uma integrante do Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

Karolina, 34, é de São Paulo, tem uma lojinha especializada em itens de k-pop, e tenta faturar no show do Twice, no Allianz Parque Imagem: Camila Monteiro/UOL

Veja mais fotos dos looks de quem foi ao show do Twice em São Paulo

Rafael Apolinário,19, e Isabella Leão, 19, são melhores amigos e vieram de Palmas (TO) para a apresentação do Twice em São Paulo Imagem: Camila Monteiro/UOL

Camile Rodrigues, 19, trouxe até o pai, que a acompanha em tudo, para ver o Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

O carioca João, 19, usa chapéu que é look obrigatório no show do Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

André, 21, ama looks kawaii e vem de Diadema (SP) para o show do Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

Manoela, 21, do Rio, usa top, shorts e polainas peludas para ver o Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL

Os influencers de k-pop @vichyungx e @lucasvianadub foram reconhecidos pelos fãs do Twice Imagem: Camila Monteiro/UOL