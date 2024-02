'BBB': equipe de Isabelle recalcula rota e defende saída de Alane após 'Sincerão'

O Sincerão da noite de segunda, 5, no Big Brother Brasil, movimentou as estratégias dentro e fora da casa. A dinâmica envolveu os emparedados da semana - Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho -, e também a líder Fernanda, o anjo Matteus, e outros participantes, que foram desafiados a expor seus votos e sentimentos em relação aos colegas de confinamento.

Após a treta entre Alane e Fernanda ter sido uma das maiores da edição até o momento - tendo movimentado bastante as redes sociais - a equipe que coordena os perfis de Isabelle decidiu mudar a estratégia. Além de puxarem fotos para Juninho sair, os administradores também pediram para que o público eliminasse Alane.

"A partir dos acontecimentos do dia, do Sincerão e da movimentação da nossa torcida, decidimos que também seremos ‘Fora Alane’", lia-se no comunicado divulgado nas redes da sister. Vale lembrar que este é o primeiro Paredão da edição em que os votos são para eliminar. Nos demais, o público votava em seu favorito para continuar na casa.

Como Alane teve bastante projeção com a briga - e o tempo de tela, para os emparedados, é fundamental - a estratégia pode ter sido adotada para que Isabelle não se tornasse alvo de outras torcidas. A equipe, contudo, destacou que haveria uma rivalidade entre as sisters, ainda que alimentada só pelo lado de Alane.

Nas redes sociais, a torcida da amazonense de dividiu entre quem apoiava o novo alvo e quem achasse a estratégia arriscada. "Não tem essa de divisão, vou votar apenas na Alane", escreveu uma seguidora. "Não sei o que é pior. Se posicionar contra o desejo da torcida ou ter como posicionamento oficial a divisão de votos num paredão que é pra eliminar", discordou outro.

O público vai conhecer o eliminado deste Paredão hoje, às 22h25, durante a edição do programa.