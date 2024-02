Atriz Gina Carano processa Disney após demissão de 'The Mandalorian'

Gina Carano, 41, está processando a Disney após sua demissão da série "The Mandalorian". Elon Musk está financiando o processo.

O que aconteceu

Na ação, a atriz disse que foi demitida injustamente em 2021. Ela alegou que a demissão ocorreu por postar opiniões políticas nas redes sociais, apontando que seus colegas de trabalho não sofreram a mesma consequência por expressar opiniões similares publicamente.

A ex-lutadora de MMA defende que foi despedida por "não se conformar com a ortodoxia progressista" da Disney. Em documentos obtidos pelo TMZ, ela declarou que discordava de políticas referentes à covid, adotadas pela empresa e pelo público geral na época.

Gina Carano revelou que uma mensagem incomodou a empresa. Na publicação, ela comparou a perseguição dos judeus no Holocausto com o que estava acontecendo com as pessoas que falavam da covid e tinham posicionamentos conservadores. Na situação, a Disney a criticou por "difamar pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas" — o que a atriz nega, indicando uma perda no contexto.

Reiterando o impacto negativo na carreira por discordar politicamente da Disney, a artista recebeu o apoio de Elon Musk. "Como um sinal do compromisso da X Corp com a liberdade de expressão, estamos orgulhosos de fornecer apoio financeiro para o processo de Gina Carano, capacitando-a a buscar a reivindicação de seus direitos de liberdade de expressão no X (antigo Twitter) e a capacidade de trabalhar sem intimidação, assédio ou discriminação", informou um representante da rede social.