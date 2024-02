Zoológico em Nova York permite que turistas batizem baratas com nome de ex

O Zoológico do Bronx, em Nova York, convida as pessoas a colaborarem com seu trabalho de preservação animal com uma iniciativa curiosa: por US$ 15 —cerca de R$ 75—, é possível batizar uma das baratas gigantescas do local com o nome de seu ou sua ex.

Este é o 13º ano do programa "Name-A-Roach" (Batize uma barata, em tradução livre), uma tradição nova-iorquina para comemorar o Valentine's Day, dia dos namorados que nos EUA é celebrado em 14 de fevereiro.

A espécie homenageada com a vingança, por assim dizer, é a barata sibilante de Madagascar —um inseto bem maior do que a insuspeita baratinha doméstica, podendo chegar a quase 8 cm.

E até mesmo quem está longe de NY e deseja homenagear o ex ou a ex pode desembolsar os US$ 15 e obter o certificado digital de batismo da barata por meio do site do programa do zoo. Se quiser uma experiência mais pessoal para 'olhar nos olhos' da barata que agora carrega o nome do ex-amor, é possível garantir um encontro virtual com o inseto, além do certificado, por US$ 35 ou R$ 172.

Gigante: a barata sibilante de Madagascar pode chegar ao tamanho de uma palma da mão Imagem: eyfoto/Getty Images/iStockphoto

Para quem mora nos EUA, há ainda outras opções de pacotes. O mais completo oferece por US$ 85 (R$ 418) o certificado de batismo, uma barata de pelúcia, o encontro virtual com a barata nomeada e dois pares de meias com desenhos de baratinhas —para a pessoa e seu novo amor.

Já o pacote de US$ 75 dá direito aos dois pares de meias, o encontro virtual e o certificado, enquanto o de US$ 60 (R$ 295) oferece encontro virtual e pelúcia.

Há diversos pacotes e é possível ver detalhes dos mimos no vídeo abaixo, divulgado pelo Bronx Zoo:

As doações um tanto carinhosas serão revertidas para a Wildlife Conservation Society, organização de proteção à biodiversidade global, segundo o zoológico.