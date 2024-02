'Aventura diferente de tudo': Como game 'Suicide Squad' planeja ganhar fãs?

"Suicide Squad: Mate a Liga da Justiça" é o mais novo jogo de ação e aventura — para PC, PS5 e Xbox Series X/S — a explorar o universo da DC Comics.

Lançado em 2 de fevereiro, o game,feito pela Rocksteady Studios e publicado pela Warner Bros. Games, levará o jogador ao universo de Batman: Arkham. O detalhe é que você irá jogar com os anti-heróis da história. Quer entender o game? Splash explica para você:

Enredo do jogo

"Suicide Squad: Mate a Liga da Justiça" se passa na cidade de Metropolis cinco anos após os eventos de Batman: Arkham Knight. Entretanto, os super-vilões da DC Arlequina, Pistoleiro, Capitão Bumerangue e Tubarão Rei são os heróis encarregados de salvar o game.

Presos a explosivos implantados em suas cabeças, os vilões serão obrigados a não ser se unir como parte da infame Força-Tarefa X de Amanda Waller. O quarteto embarca numa missão impossível para derrotar os maiores super-heróis da DC do mundo, a Liga da Justiça, que foram corrompidos por Brainiac.

Ou seja, o player terá duelos épicos contra ninguém mais, ninguém menos que Superman, Batman, Lanterna Verde e Flash, enquanto contam com a ajuda de vários aliados do Esquadrão de apoio, incluindo Pinguim, Hera Venenosa, Lex Luthor, entre outros vilões.

"Aventura diferente de tudo"

Darius Sadeghian, diretor de estúdio da Rocksteady Studios, se diz empolgado em entregar um game diferente do já visto pelos fãs do universo da DC. "Com o lançamento de "Suicide Squad: Mate a Liga da Justiça", estamos animados em levar os jogadores a uma aventura diferente de tudo que já havíamos jogado ou feito antes na Rocksteady", disse.

Segundo o diretor, o jogo "Suicide Squad" contará com atualizações frequentes para oferecer aos players experiências únicas.

Estou muito orgulhoso do que criamos juntos: nossa história original ambientada no Universo DC, o vibrante mundo aberto de Metropolis, a combinação única de elementos de jogabilidade e nosso incrível elenco de vilões. Estamos entusiasmados por ter uma conexão direta com os jogadores, o que nos permitirá atualizar continuamente o jogo e continuar jogando com a nossa comunidade. Darius Sadeghian

Personagens liberados

Os quatro principais personagens jogáveis em "Suicide Squad: Mate a Liga da Justiça" incluem:

Arlequina , anteriormente conhecida como Dra. Harleen Quinzel, é a primeira e única Princesa Palhaça do Crime e a mais acrobática do time, devido à sua mecânica de gancho que lhe permite balançar pela cidade, graças ao equipamento que ela roubou do Batman.

, anteriormente conhecida como Dra. Harleen Quinzel, é a primeira e única Princesa Palhaça do Crime e a mais acrobática do time, devido à sua mecânica de gancho que lhe permite balançar pela cidade, graças ao equipamento que ela roubou do Batman. Pistoleiro , também conhecido como Floyd Lawton, é um dos atiradores mais mortíferos do Universo DC e pode pairar e atirar de quase qualquer lugar no campo de batalha com o uso de seu jetpack, embora ele seja igualmente habilidoso com seus canhões de pulso.

, também conhecido como Floyd Lawton, é um dos atiradores mais mortíferos do Universo DC e pode pairar e atirar de quase qualquer lugar no campo de batalha com o uso de seu jetpack, embora ele seja igualmente habilidoso com seus canhões de pulso. Capitão Bumerangue , também conhecido como Digger Harkness, é um assassino australiano com um talento incomparável com sua arma homônima, e usa uma Manopla de Speed Force roubada para se teletransportar para dentro e fora de combates de curta distância.

, também conhecido como Digger Harkness, é um assassino australiano com um talento incomparável com sua arma homônima, e usa uma Manopla de Speed Force roubada para se teletransportar para dentro e fora de combates de curta distância. Tubarão Rei, também conhecido como Nanaue, é um semideus tubarão humanoide que ataca com força e usa sua poderosa habilidade de salto para pular em edifícios e eliminar hordas de inimigos.

Onde jogar?

"Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça" foi lançado mundialmente em 2 de fevereiro de 2024 para:

PlayStation 5;

Xbox Series X|S;

PC (Steam);

Epic Games Store - será lançado em 5 de março de 2024;

Sozinho ou multiplataforma?

"Suicide Squad: Mate a Liga da Justiça" pode ser jogado sozinho ou em grupos de até quatro pessoas por meio do modo co-op online do jogo, junto com a funcionalidade de crossplay. Durante o jogo solo, os personagens podem ser alterados a qualquer momento, desde que fora de combate ativo, enquanto no modo multijogador, quando estiverem em grupo completo, os jogadores precisarão voltar ao Salão da Justiça para fazer alterações.

Progresso, XP e recompensas são salvos independentemente de como são ganhos, garantindo que os jogadores sejam livres para se unir e trabalhar juntos, como e quando quiserem. Ao jogar sozinho, os jogadores podem equipar seus companheiros de equipe IA com os equipamentos que outros jogadores equiparam. Aqueles que equiparem seus companheiros de equipe IA usados dessa forma também receberão recompensas por isso.

Conteúdo pós-lançamento do game

Após o lançamento, "Suicide Squad: Mate a Liga da Justiça" terá conteúdo sazonal pós-lançamento para expandir a experiência com novos personagens jogáveis, missões, equipamentos, armas, eventos no jogo e muito mais, que os jogadores poderão aproveitar sem nenhum custo extra. Para continuar a aventura seguindo a campanha principal, cada temporada terá como tema um personagem diferente da DC e incorporará realidades alternativas criadas por Brainiac, conhecidas como Terras Alternativas.

Começando em março de 2024, a 1ª temporada contará com a chegada do Coringa na forma de uma reviravolta ao estilo Terras Alternativas para o icônico supervilão da DC. Equipado com um guarda-chuva movido a foguete para se lançar freneticamente pelo ar e surfar pelos telhados da cidade, esta versão de um universo alternativo do Coringa estará armada com combate único, habilidades de travessia e armamento para se juntar à luta.

Ainda este ano, a Rocksteady também adicionará um modo de história offline ao jogo, dando aos jogadores a opção de experimentar a campanha principal sem conexão com a internet. Confira os próximos anúncios:

O Coringa como novo personagem jogável;

Novo ambiente jogável da Terra Alternativa com tema Coringa para visitar;

Metrópolis em constante mudança com novas fortalezas Brainiac para conquistar;

Dois episódios com novas missões, atividades e fortalezas;

Duas novas lutas contra chefes e novas variantes de inimigos;

Novas armas e equipamentos com tema de vilão da DC em cada episódio;

Atualizações de metajogo por meio de novos mutadores e modificadores de jogabilidade específicos do episódio;

Novos desafios do Charada;

Calendário de eventos com cosméticos gratuitos para coletar;

Conteúdo contínuo da história com novas cinemáticas, registros de áudio e muito mais;

Para as futuras temporadas 2 a 4, os fãs podem esperar três novos personagens jogáveis, três novos ambientes jogáveis, novas armas, conjuntos de equipamentos temáticos, atividades, atualizações de meio de temporada e muito mais.