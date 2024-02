Rodriguinho abraça Thiaguinho durante canção no BBB 24: 'Amizade é tudo'

Durante o show de Thiaguinho no BBB 24 (Globo), Rodriguinho abraçou o amigo.

O que aconteceu

Thiaguinho fez uma roda com os brothers para cantar "A Amizade é Tudo".

Rodriguinho foi incentivado pelos participantes e foi ficar ao lado do cantor, que o abraçou. Os dois são amigos.

A canção "A Amizade é Tudo" foi escrita pelos dois.

Rodriguinho conhece Thiaguinho há anos, já se apresentou ao lado dele e chegou a pedir dinheiro emprestado para o cantor, conforme destacou em entrevista ao podcast Podpah. Segundo ele, Thiaguinho pagou alguns aluguéis quando o brother estava falido.

Quando Rodriguinho foi anunciado no reality, Thiaguinho declarou sua torcida pelo cantor: "Dos meus 22 anos de carreira, 21 anos são de amizade com esse irmão que a vida me deu. Quando cheguei a São Paulo, em 2003, Rodrigo foi meu primeiro amigo, e desde lá me ajuda a construir minha carreira, como produtor, parceiro de composição, regência de voz, [com] conselhos?", escreveu no Instagram.

