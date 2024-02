'Griselda', 'Modern Family': cinco produções para conhecer Sofia Vergara

Sofia Vergara, 51, é a grande estrela de "Griselda", série mais assistida da Netflix desde a sua estreia, em 25 de janeiro.

Embora seja uma das atrizes mais bem pagas do mundo, muitos espectadores ainda não eram familiarizados com o trabalho de Sofia antes do sucesso de "Griselda". Nascida em Barranquilla, na Colômbia, ela coleciona participações em filmes e séries dos Estados Unidos.

Splash indica cinco produções para conhecer Sofia Vergara:

Griselda

Novo hit da Netflix, "Griselda" tornou-se matéria "obrigatória" para conhecer o trabalho de Sofia Vergara. Na trama, ela interpreta Griselda Blanco Repestro, traficante pioneira do crime organizado colombiano e considerada peça chave do Cartel de Medellín durante as décadas de 1970 e 1980.

Além de protagonizar a produção, Sofia passou por um processo trabalhoso para o papel. Foram usadas cinco perucas, cobertura das sobrancelhas, sobrancelhas falsas adicionadas, uma prótese de nariz e uma placa de dentes ligeiramente tortos e manchados para caracterizá-la como Griselda.

Sofia Vergara como Griselda Blanco Imagem: Elizabeth Morris/Netflix

Modern Family

"Modern Family" é considerada uma das principais séries de comédia dos últimos anos. Foram nada menos do que 11 temporadas e 22 prêmios do Emmy, sendo cinco de Melhor Série de Comédia.

Sofia Vergara interpretou Gloria Pritchett, uma das personagens mais icônicas da atração. Por seu trabalho na série, ela foi indicada quatro vezes seguidas ao Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante.

Ed O'Neill e Sofia Vergara em cena de 'Modern Family' Imagem: CBS/Divulgação

Belas e Perseguidas

Em 2015, Sofia Vergara estrelou a comédia de ação "Belas e Perseguidas". No longa, ela divide o protagonismo com Reese Witherspoon, atriz vencedora do Oscar.

Sofia vive Daniella Viva, viúva de um chefe do tráfico que precisa da proteção da policial Rose Cooper (Witherspoon) para escapar de assassinos de aluguel. O filme não foi bem recebido pelos críticos, mas foi um dos primeiros papéis de destaque da atriz no cinema norte-americano.

Reese Witherspoon e Sofia Vergara em cena de 'Belas e Perseguidas' Imagem: Warner Bros./Divulgação

Vida em Jogo

"Vida em Jogo" é, talvez, o filme menos conhecido da lista. No longa, Sofia Vergara contracena com o ator Joe Manganiello, seu ex-marido.

Ela vive Angela Ramirez, mulher que reencontra o ex-namorado Sonny Stano (Manganiello) depois de vários anos. Antes um promissor jogador de beisebol, ele ficou 17 anos na cadeia após cometer um crime e busca reconstruir sua vida ao conseguir a liberdade.

Sofia Vergara e Joe Manganiello em cena de 'Vida em Jogo' Imagem: Reprodução

Quatro Irmãos

Em "Quatro Irmãos", filme estrelado por Mark Wahlberg e Tyrese Gibson, Sofia Vergara ainda era uma novata em Hollywood. Ela conquistou o papel após pequenas participações em séries de TV e filmes de baixo orçamento.

Sua personagem é Sofi, namorada Angel (Gibson), membro de uma família de quatro irmãos que se reúnem após o assassinato de sua mãe adotiva. Apesar de pequeno, o papel serviu como trampolim para que Sofia ganhasse mais destaque na indústria.