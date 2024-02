Fim do mistério: esta é a função daquele cilindro no cabo do seu notebook

O núcleo de ferrite é aquele cilindro que aparece no cabo do carregador do seu notebook Imagem: iStock Rodrigo Lara Colaboração para o UOL, em São Paulo 03/02/2024 04h00 Confesse que você já ficou curioso para saber a função daqueles cilindros que são instalados em cabos de aparelhos eletrônicos, como os fios de carregamento de alguns celulares e notebooks. Como não parece uma boa ideia simplesmente abrir a peça para ver o que tem dentro - e, potencialmente, destruir um cabo -, Tilt responde à questão. O cilindro, na verdade, tem discos ocos feitos com "ferrite", que é o nome que se dá a um material de óxido de ferro que possui propriedades magnéticas. O fio do aparelho eletrônico, portanto, passa por dentro desses discos. Agora que já sabemos a definição do aparato, sobra a dúvida: para que ele serve? Eles são os responsáveis por evitar variações elétricas que possam gerar picos de energia no cabo. Lembra que falamos que o material do qual os discos são feitos, o tal ferrite, tem propriedades magnéticas? Essa característica faz com que eles funcionem como um filtro, evitando que o fio emita muita radiação, o que poderia causar interferência no funcionamento de outros aparelhos. Por exemplo, quando um celular recebe uma chamada quando está perto de uma caixa de som, é bem provável que, se a caixa de som não tiver um bom isolamento, a chamada acabe causando uma interferência considerável e, consequentemente, um barulho irritante. Uns têm, outros não Olhando ao nosso redor, não é difícil encontrar meia dúzia de aparelhos eletrônicos. Uma vez que os núcleos de ferrite evitam que fios elétricos emitam radiação, é de se supor que eles deveriam estar em todos os cabos, certo? Bem, não é isso que ocorre. O ideal seria que todos os equipamentos tivessem esses filtros. Normalmente, porém, eles aparecem em equipamentos de marcas mais conhecidas. Como sua principal função é prevenir interferências, algumas fabricantes optam por não utilizá-lo, para redução de custo. E se você perder ou quebrar um cabo de algum equipamento que tenha o núcleo de ferrite e precisar substituí-lo por um cabo sem esse tipo de filtro? Será que você corre o risco de ter problemas de interferência ou, ainda, de danificar o aparelho? Essa é uma questão relativa. A probabilidade de ocorrer uma interferência é maior, pois os filtros têm a função de reduzir esse problema. Mesmo eles, no entanto, não são 100% eficientes. Se ainda assim você quiser diminuir as chances de um cabo causar interferência, saiba que é possível comprar esse tipo de peça de maneira avulsa em lojas de eletrônicos e instalá-lo por conta própria. Fonte: João Carlos Lopes Fernandes, professor do curso de engenharia de computação do Instituto Mauá *Com matéria publicada em 10/04/2019