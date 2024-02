Elenco do BBB 24 banaliza demais o termo 'gatilho', opina Yas Fiorelo

Wanessa Camargo, 41, voltou a criticar Davi, 21, dentro do BBB 24 (Globo). A cantora reclamou o baiano ter dito a Yasmin Brunet, 35, que ela poderia se prejudicar com o público por andar com as pessoas do quarto Gnomo, acrescentado que a visão externa é um 'gatilho' para todos na casa.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou Wanessa pelo uso irresponsável do termo 'gatilho' - nesta e em outras ocasiões. "Só para pontuar: chega de esvaziar o termo 'gatilho'! Tudo para esse povo é gatilho! Parece que essa galera ainda não entendeu o que gatilho significa, por tudo é gatilho - e, se tudo é gatilho, nada é gatilho."

Leão Lobo concorda com a opinião de Yas a respeito deste assunto. "Tem palavras que tanto se usa que acaba esvaziando o sentido, e uma palavra com significado tão importante não pode ser esvaziada assim."

O jornalista também se queixou da insistência de Wanessa em condenar Davi por ter chamado Lucas Henrique, 29, de 'calabreso'. "Não entendo o que tanto veem de ruim no Davi [dentro da casa], porque o que vemos no Davi é super positivo, gracioso, do bem..."

A dinâmica da semana no BBB 24 (Globo) deu um nó na mente de vários espectadores. Ao fim da complexa equação - que envolve uma sequência de episódios entre esta sexta-feira (2) e o domingo (4) -, quatro confinados formarão o paredão que será definido na terça (6), com apenas um eliminado.

Leão Lobo concorda que o processo é rebuscado demais, mas pensa que é possível para o público absorvê-lo aos poucos. "É uma dinâmica que é preciso entender aos poucos. Parece que é prova de matemática. Na hora em que é explicada, dá um nó na cabeça - mas, depois, você olha parte por parte, vai entendendo e fica tudo certo."

