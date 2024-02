'Pare de se comparar': Bertha Salles mostra como curtir o verão sem neuras

A influenciadora, apresentadora e podcaster Bertha Salles, 30 anos, foi uma das milhares de pessoas que já estiveram na Arena do UOL no Verão, na Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), para curtir um dia de calor este ano.

Natural de São José dos Campos, Bertha mora em São Paulo há quase 12 anos e fala em seu perfil do Instagram e no Podcast PPkansada sobre saúde física e mental, autoestima e relacionamento.

Com um histórico de transtorno alimentar ainda nova, ela encontrou nesses canais espaço para falar abertamente sobre a relação que temos com nosso corpo, autoestima e várias outras reflexões acerca de estarmos bem consigo mesmos.

"Sempre achei que deveria estar dentro de um padrão para usar um biquíni e me sentir confortável. E mesmo que amasse muito praia e piscina, tinha muita vergonha de expor o meu corpo. Até que comecei a questionar o quanto realmente eu deveria me privar de fazer as coisas que gostava. É uma questão que trabalho até hoje", fala Bertha.

Se você se identifica com Bertha, confira aqui as dicas da influencer para curtir um verão sem neuras.

1. Faça exercício para cuidar da saúde e do bem-estar

Saia do sedentarismo e comece a se movimentar não por questão de estética, mas por ser algo benéfico para a sua saúde física e mental.

"A partir do momento em que comecei a me exercitar, mudei a minha relação com a comida e com a compulsão alimentar. Além de ser algo que só você pode fazer por si mesmo e que os benefícios são todos seus", coloca a influencer.

Na hora do treino, Bertha aconselha a desligar o celular e sentir os efeitos do exercício no seu corpo. "Isso faz muito bem e me faz me sentir por inteira."

2. Não entre na onda do "body positive"

Bertha diz que a ideia do "você tem que se amar!" não é um processo fácil nem acontece da noite para o dia. Além disso, está tudo bem querer mudar algo em seu corpo, desde que isso não prive você de viver bons momentos.

O lance é sentir-se à vontade com o seu próprio corpo e entender que está fazendo isso por você e para mais ninguém Bertha Salles

3. Faça por você e para você!

Aliás, Bertha comenta que esta é a chave para a mudança: fazer as coisas por você, para sua saúde mental, para sua longevidade e para se sentir bem. "Antes, sempre emagrecia querendo me enquadrar e nunca ficava satisfeita. porque não fazia aquilo de verdade por mim, mas para o outro."

4. Pare de se comparar

Cada pessoa tem uma genética, um corpo e uma realidade diferente. Por isso, cada uma tem suas limitações.

Se há uma distorção em ver as influenciadoras e modelos com corpos perfeito, comece a seguir pessoas com corpos reais nas redes.

Imagem: @marianapekin

5. Esqueça as dietas restritivas

Bertha recomenda nunca seguir cardápios com restrições drásticas, como eliminar dez vez os doces ou carboidratos.

"Várias vezes eu caí nessa armadilha e apenas maltratei o meu corpo. Sem contar que era um gatilho para ter novos episódios de compulsão alimentar. Às vezes até perdia peso, mas voltava a ganhar tudo porque a mudança não era real. Fazia aquilo para tentar me enquadrar", comenta. Se for o caso, busque ajuda de uma nutricionista e de uma psicóloga.

6. Encontre o seu esporte

Teste diferentes modalidades (ioga, dança, spinning, pole dance etc.) e academias para identificar qual é o tipo de exercício e o ambiente com os quais você mais se identifica.

"Durante a pandemia, por exemplo, comecei a fazer treino funcional online e dança na Boat Class, escola que propõe aulas divertidas e que atrai de adolescentes a idosos. Estar ali é para se divertir e não para performar nem ficar preocupado com o outro. Também testei uma aula de balé mais tradicional e entendi que não era para mim. Atualmente, foco nas aulas de spinning, ioga e funcional", entrega a influenciadora.

Imagem: @marianapekin

7. Permita-se viver o momento

Na praia ou para onde quer que vá curtir o verão, aproveite a brisa, as companhias, o mar, as comidinhas, as bebidas... "Não se prive de viver por pensar que os outros estão te julgando ou por conta de uma pressão estética. E, no dia seguinte, apenas volte à rotina de ter uma alimentação saudável. Não pense em compensar o excesso", ensina.

8. Respeite seu cansaço

A vida tem seus altos e baixos e, às vezes, você pode acordar se sentindo cansada, com TPM ou cólica, e está tudo bem não ir malhar nessas ocasiões.

"Busco cumprir a meta de me exercitar pelo menos três vezes por semana. Mas, se por algum motivo não consigo treinar, me mantenho ativa ao longo do dia, realizando mais atividades a pé ou de bicicleta pelo bairro, além de optar por subir e descer escadas em vez de usar o elevador", compartilha a influencer.

9. Fique ao lado de pessoas que te fazem bem

Estar cercada de amigos que te colocam para cima faz você exalar uma energia boa, a energia da 'gostosa'. Isso faz você se sentir bem com você mesma e com seu corpo

