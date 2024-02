Wanessa declara que não quer mais votar em Davi: 'Faz mal guardar rancor'

No BBB 24 (Globo), Wanessa conversou com Beatriz sobre o papo que teve com Davi ontem (2) pela manhã. Na ocasião, a cantora afirmou que não quer mais votar no motorista de aplicativo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Wanessa contou para Bia que ficou aliviada ao falar sobre suas mágoas com Davi: "Senti que ele não tinha noção mesmo da gravidade que foi a fala dele".

A cantora criticou o jogo do brother, mas disse que as questões sobre dúvida de caráter foram resolvidas: "O que eu não queria deixar é esse ranço que eu estava criando dele, quando tudo que a pessoa faz você acha ruim. É aí que está nosso erro, ninguém é ruim o tempo inteiro".

Bia concordou com Wanessa: "Nunca votei no Davi, não tenho nada contra ele. Ele nunca me fez nada diretamente. Acho as atitudes dele um pouco desesperadas, mas posso estar errada".

Ao fim do papo, a cantora afirmou: "A conversa deu muito certo. Não quero mais votar nele também [...] Me faz mal guardar rancor".

BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi é chato? Resultado parcial Total de 15778 votos 47,04% Sim, não aguento mais 46,78% Não, o cara manda bem demais 6,18% É chato, mas tem meu apoio Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 15778 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash