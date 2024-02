'Tá faltando r*la para mamar', diz Fernanda sobre Bia após provocações

Fernanda voltou a criticar Beatriz no BBB 24 (Globo). Na madrugada de hoje (3), em conversa com Pitel no Quarto do Líder, a confeiteira disse que a vendedora tem certas atitudes da casa por falta de sexo.

O que aconteceu

Após ser colocada na mira do Líder da semana, Bia provocou Fernanda na última festa. A confeiteira deixou a festa para evitar conflitos com a rival.

No Quarto do Líder, Fernanda desabafou: "A minha vontade é dizer: você é uma menina imatura, parece que tem probleminhas, deve estar com hormônio acumulado. Está faltando uma r*la para mamar".

Pitel riu do comentário da amiga, que continuou: "Vai mamar uma r*la que melhora. Metade dos problemas é falta de r*la e a outra metade é financeira. Metade é r*la e metade é dinheiro".

Bia já revelou que é virgem e que nunca viu a genitália de um homem. A sister conversou com alguns participantes sobre o assunto nos últimos dias.

