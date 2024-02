Fernanda chora mas descarta desistência do BBB: 'Muita coisa na cabeça'

Após deixar a festa do BBB 24 (Globo), Fernanda chorou no Quarto do Líder e foi consolada por Pitel e Rodriguinho. A sister, no entanto, não pensou em desistir do jogo.

O que aconteceu

Fernanda foi provocada por Bia e Alane na última festa depois de colocá-las na mira do Líder da semana. Para evitar conflitos, a confeiteira deixou o evento.

No Quarto do Líder, Fernanda chorou e foi questionada por Rodriguinho sobre querer desistir do jogo: "Não tem a menor opção, isso nem passa pela minha cabeça".

A sister se explicou: "Estou cheia de coisa na cabeça... A ideia agora é focar em prova. Se eu acreditar em mim e potencializar isso, é bem capaz de eu ganhar mais provas na sequência".

Rodriguinho consolou a amiga: "Só não deixa isso afetar você. Nem que você fique dentro desse quarto e não saia nem por um minuto".

Eu vim para ganhar coisa, não importa o que. Pode ser dois hambúrgueres. [...] Mas não posso sair de um jogo desse com R$ 15 mil, uma consultoria e um videogame. Isso aí a gente ganha até na rifa da igreja. Fernanda

