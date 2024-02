BBB 24: MC Bin Laden e Giovanna se beijam em festa

MC Bin Laden e Giovanna se beijaram na festa de hoje (3) do BBB 24 (Globo). Os dois já haviam protagonizado um selinho na última quarta-feira (1).

O que aconteceu

O beijo do novo casal aconteceu após mais uma investida de Bin Laden: "Se você quiser me beijar, eu beijo. Mas selinho não aceito mais".

Em um primeiro momento, Giovanna estava receosa: "A parada é que fico com pé atrás de misturar as coisas e influenciar no jogo, tanto para mim quanto para você".

Antes do beijo rolar, o funkeiro deixou claro: "Se você não estiver afim, está de boa. Mas não vai mudar nada entre a gente".

Bin estava investindo no flerte com Giovanna desde a última festa do programa, na quarta. Na ocasião, a sister disse que não estava interessada em formar casal.

