Bárbara: Casa do BBB pode se virar contra Wanessa por incoerência com Davi

Após ter uma conversa sincera com Davi Brito, 21, a cantora Wanessa Camargo, 41, afirmou diante de Juninho, 41, que está arrependida de ter tentado colocar várias pessoas na casa contra o baiano. Ela prometeu se retratar com cada um dos brothers para quem falou mal de Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, acha louvável a atitude da cantora em se retratar, mas destaca que isso não remedia de todo seus erros. "A Wanessa ainda vai ter que arcar com as consequências do que falou, até porque foram coisas muito pesadas. Mesmo que ela se desculpe, não apaga a história - o que ela fez, o que ele sentiu e o que o público viu."

Bárbara tampouco pensa que a audiência do BBB vá comprar tão facilmente o arrependimento de Wanessa - assim como seus próprios colegas de confinamento. "Não acho que o público vá passar esse pano. Se a Wanessa cair num paredão, ela vai ser eliminada. Mesmo dentro da casa, vai lidar com essas consequências, porque, conforme for chegando nas pessoas para falar que retira o que disse [sobre Davi], essas pessoas vão achar esquisito."

A apresentadora vislumbra que essa aparente 'incoerência' em relação a Davi pode servir de pivô para a casa se voltar contra a cantora. "Pode ser que, nesse momento de conversa, nem falem nada, mas depois usem esse motivo para votar nela. É um jogo e tudo isso vai estar sendo julgado o tempo inteiro."

Yasmin Brunet só tem duas saídas no BBB 24: apertar o botão ou explodir

Yasmin Brunet, 35, desabafou com Lucas Henrique, 29, que está com medo de como o público tem reagido a sua participação no BBB 24 (Globo). Ela contou que seu maior receio é haver decepcionado os seguidores que a acompanham nas redes sociais e manchado sua imagem diante deles.

Bárbara pensa que a reconciliação entre Davi, 21, e Wanessa Camargo, 41, abalou ainda mais a modelo. "Parece que este último episódio envolvendo a Wanessa e o Davi deixou a Yasmin irritada - e, em algum momento, isso vai ser colocado para fora. Não sei se ela vai conseguir segurar por muito tempo."

A apresentadora pensa que Yasmin tem apenas duas opções: explodir ou desistir do programa. "Ou ela realmente bate o botão e vai embora - e a gente fica sabendo [o que a modelo sente sobre a questão] pelas entrevistas aqui fora -, ou ela explodir dentro da casa mesmo. São existem essas duas saídas."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng, Chico Barney e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash