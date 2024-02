Segredo, banho pelado, brother escondendo o 'salsicho': a semana +18 do BBB

Próximo de completar um mês de exibição, o BBB 24 (Globo) acabou o Modo Turbo, mas continua repleto de tretas e confusões.

Entre atritos, paredões e provas, os brothers e sisters também arrumam tempo para conversar de assuntos "para maiores".

Confira o que rolou nesta semana:

Em conversa na área externa da casa do BBB, Wanessa explicou para Raquele, Giovanna e Michel que precisou passar por uma cirurgia para conseguir engravidar e que isso afetou sua vida sexual. "Casei com 24 anos. Estava com 27 anos e não conseguia engravidar. Peguei e falei: 'vamos operar'. Um ano depois que eu operei, eu engravidei. A relação virou outra. Eu só conseguia [fazer a posição] papai e mamãe. E quando eu ia fazer exame, era uma dor descomunal".

Yasmin declarou que queria tomar banho nua no reality. Assustada, Wanessa tentou impedir ao ver que a aliada estava desamarrando o maiô: "Quer causar? Para amiga, está louca? Amiga, não! Você está falando sério? Não, amiga, não vou deixar".

No banho, Matteus e Deniziane se beijaram e trocaram carícias. Logo depois, o brother colocou as mãos na frente de sua parte íntima. Vendo a cena do casal, Marcus brincou: "Ai, para com isso! Vão para o quarto! Está de p*u duro. Está animadinho".

BBB 24: Matteus e Deniziane trocam carinhos no banho Imagem: Reprodução/Globoplay

