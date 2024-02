Whindersson Nunes diz que perdeu outro filho e quase morreu no ano passado

Whindersson Nunes desabafou com os fãs no X nesta madrugada.

O que aconteceu

Whindersson disse que perdeu outro filho no ano passado. Em 2021, seu filho João Miguel morreu dois dias após nascer. O bebê era prematuro e nasceu na 22ª semana de gestação.

Além disso, o humorista afirmou que quase morreu na Inglaterra. "Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no triângulo das bermudas, minha vida não a novela que você quer que seja", escreveu Whindersson.

Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no triângulo das bermudas, minha vida não a novela que você quer que seja. -- Whindersson (@whindersson) February 2, 2024

Ele fez as declarações após ser criticado por considerar uma barriga solidária para gestar seu filho. Ele compartilhou alguns ataques que recebeu: "Com todo respeito você perdeu um feto que não estava 100% desenvolvido, então respeita as crianças que estão pra adoção e em situação de abandono. Segundo que nem foi você que perdeu porque você não estava carregando", escreveu uma usuária do X.

Outra usuária sugeriu que ele adotasse: "Tem milhares de crianças brasileiras esperando uma adoção". Ele, no entanto, rebateu: "O que tem a ver com a minha experiência de perder um filho e querer gerar da mesma forma?"

No Instagram, famosos saíram em defesa do humorista. Ele também compartilhou lá as mensagens que recebeu, e nomes como Tatá Werneck e Ivete Sangalo opinaram: