UOL no Verão tem esportes, banda e área para relaxar no litoral de SP

A arena UOL no Verão é uma ótima opção para quem está no litoral de São Paulo e quer descansar à beira mar, praticar esportes de areia, tomar bons drinques, comer uma comidinha de praia ou curtir uma música ao vivo enquanto prestigia o pôr do sol.

Aberto de quinta a domingo até 14 de fevereiro, o espaço na Praia de São Lourenço, em Bertioga, oferece quatro quadras de areia para locação, aulas de beach tennis e futevôlei, redário, bangalôs para relaxar, guarda-sóis, chuveirão e trailers com comidas e bebidas. Aos sábados, uma banda agita o local no fim do dia.

O ex-BBB Matheus Lisboa no UOL no Verão Imagem: Mariana Pekin/UOL

Portanto, quando for ao litoral paulista, não perca a oportunidade de conhecer a arena UOL no Verão, que vai agitar ainda mais a sua temporada de calor.

Confira ainda o melhor conteúdo sobre a estação mais quente na página especial do UOL no Verão.

UOL no Verão 2024

Imagem: Divulgação

Quando Até 14 de fevereiro

Local: Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP)

Na faixa de areia, próxima aos módulos 7 e 8 da Riviera de São Lourenço e ao canal

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 8h às 18h

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Atividades:

Beach Tennis: Todos os dias, das 9h às 18h

Futevôlei: Sábados e domingo, das 9h às 18h

Atração musical: Sábados, às 18h - Bandas regionais

Valores:

Day use: R$ 50,00 - das 9h às 18h30, inclui o uso das instalações: chuveiros, bangalôs e quadras quando não estiverem em aula.*

Aulas individuais de beach tennis ou futevôlei: R$ 75,00 (1h de duração).

*Agendamento da quadra conforme a disponibilidade, com o uso de equipamentos do próprio usuário.

