Tati Quebra Barraco já enterrou 6 ex: 'Mas não fui mulher, fui amante'

Tati Quebra Barraco contou que seis dos seus ex já morreram. Porém, ela foi amante em todos os relacionamentos

O que aconteceu

A funkeira começou afirmando manter suas tatuagens, que incluem as feitas em homenagem aos ex. Porém, há uma explicação: "Estão todos mortos", contou.

Tati explicou que na época dos relacionamentos não era famosa e não sabia transar: "Não era bonita, mas no proceder....", brincou ela no segundo episódio do Colônia Bahls, disponibilizado no Youtube do Multishow.

Enterrei seis, mas não fui mulher, fui amante. Tati Quebra Barraco

Agora, Tati é casada há 23 anos. A funkeira explicou manter o relacionamento discreto e que, até hoje, muita gente não sabe: "Só posto fotos uma vez ao ano porque não dou carne para banquete."