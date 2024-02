Série 'Alexandre' une ficção e documentário

As estreias da semana no streaming trazem algumas séries aguardadas, grandes investimentos das plataformas.

Alexandre: o Nascimento de Um Deus, na Netflix, une documentário e ficção, ao estilo de outras produções, como A Ascensão do Império Otomano, da mesma plataforma. São seis capítulos que abordam a vida de Alexandre, o Grande, vivido por Buck Braithwaite.

No Amazon Prime Video, chegam os primeiros episódios de Sr. e Sra. Smith. O filme de mesmo nome, lançado em 2005, ficou marcado por juntar Brad Pitt e Angelina Jolie, então um casal que se formava. Agora a mistura de ação e comédia vem como série. Os protagonistas são vividos por Donald Glover e Maya Erskine, personagens chamados para trabalhar para uma agência secreta de espionagem - e que, para isso, precisam fingir estarem casados.

Na HBO Max, o destaque é a segunda temporada de Segura a Onda, que deve ser a última da série. Protagonizada por Larry David, ela traz situações bem-humoradas da vida do ator e roteirista.

Para as crianças, a dica é Orion e o Escuro (Netflix). O filme de animação mostra o encontro do garotinho Orion com "monstro" do Escuro, que lhe apresenta outras criaturas igualmente simpáticas em uma aventura pela noite.

Da China vem a produção Minha Vez de Amar (Netflix). A série original gira em torno da vida de Chu, uma jovem chinesa que possui um vlog na internet, no qual fala sobre sexualidade. A trama aborda relacionamentos pessoais, na internet e na vida real.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.