Protagonista do novo 'Meninas Malvadas' não entendia piadas 'sacanas'

"Meninas Malvadas" foi lançado em 2004 e, com piadas safadas e personagens icônicos, ganhou fama de "filme cult". Criado por Tina Fey, o título é estrelado por Lindsay Lohan e Rachel McAdams. Vinte anos depois, um novo longa é lançado, com um olhar mais focado nas novas gerações e musical.

A produção está em exibição nos cinemas e, até o fechamento desta matéria, o filme arrecadou US$ 83 milhões mundialmente, cerca de R$ 410 milhões.

Angourie Rice, 23, foi a escolhida para interpretar Cady Heron - personagem de Lohan - na versão mais recente. Em conversa com Splash, ela revela ter "Meninas Malvadas" como um de seus filmes favoritos, e conta ter o assistido inúmeras vezes ao longo dos anos.

Eu amava, mesmo sem entender as brincadeiras mais sacanas que eram feitas. Quando eu era adolescente, eu continuava a assistir e começava a entender o que aquelas piadas significavam? As mesmas que eu não entendia quando era criança.

Elenco principal do filme musical de 'Meninas Malvadas' Imagem: Divulgação/Paramount Pictures Brasil

Mesmo sendo fã, Rice ficou bastante nervosa com a possibilidade de interpretar Cady. "Normalmente, quando recebo a possibilidade de um emprego, sei imediatamente se é sim ou não. Mas, nesse caso, eu realmente tive que pensar muito, porque eu estava nervosa de viver um personagem tão icônico e viver uma história tão icônica."

Eu sempre soube também que havia uma grande responsabilidade com os fãs e comigo mesma, por amar tanto o filme. Isso me levou a tomar muito tempo para pensar? Mas, não podia dizer não, era a oportunidade de uma vida.

A atriz Angourie Rice, a Cady Heron de 'Meninas Malvadas' Imagem: Reprodução/Instagram

O novo "Meninas Malvadas" é baseado no musical homônimo da Broadway - também criado por Tina Fey. "Amei o elemento musical desse filme. Essa é uma das principais razões pelas quais eu quis fazer. Amo musicais, amo cantar, amo dançar. Isso me traz tanta alegria e acho que é uma das coisas mágicas que você pode realmente estar livre e apenas se divertir. Então, eu amei."

Para a atriz, cantar em uma "escala tão grande", foi uma coisa nova. No entanto, Rice diz ter amado fazer.

Atrizes de 'Meninas Malvadas', de 2004 Imagem: Divulgação

Produção

"Meninas Malvadas" contou com um orçamento de US$ 36 milhões e, segundo a protagonista, foi uma produção extremamente técnica. "Havia muitos movimentos de câmera específicos, cenas e edições. Foi um filme realmente avançado."

Foi um desafio para mim esse nível de tecnicidade, mas sabia que daria certo, que o resultado ficaria espetacular. Foi muito trabalho duro colocado desde o início.

Outra parte descrita como "incrível" por Angourie Rice, foi trabalhar ao lado de Tina Fey, a criadora e também atriz. "Eu estava muito ansiosa para trabalhar com a Tina, porque esta é a sua história, é o seu mundo. Ela criou isso e confiou em mim para participar, é um grande privilégio."

Ela é uma lenda de comédia. Vê-la escrevendo novas piadas, ver as que ela criou, mas não entraram no filme? Foi ótimo tudo isso também.

Por outro lado, a atriz conta não ter conversado com Lindsay Lohan para debater sobre seu personagem, mesmo com a ex-Cady tendo uma participação no filme.

Diferenças

As duas versões, de 2004 e 2024, são muito parecidas, como seus personagens e enredo, mas há diferenças, principalmente quanto ao envolvimento das redes sociais e a internet na trama. "A mídia social é provavelmente a coisa mais importante e que mudou, em termos de como as hierarquias de escola estão funcionando agora. E isso foi incluído no filme."

Entre as referências ao antigo, há o Livro do Arraso, por exemplo, o famoso diário no qual são escritos comentários maldosos de todos da escola.

Já entre as diferenças, a famosa cena na qual as protagonistas dançam "Jingle Bell Rock" mudou. A música não é a mesma, nem a coreografia - mas o momento continua lá. Mesmo assim, Rice diz ter sido bastante empolgante gravar e viver uma sequência tão icônica.