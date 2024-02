Produção dá bronca em brothers e os adverte sobre proibições no BBB 24

Na área externa do BBB 24 (Globo), alguns confinados foram advertidos pela produção durante a madrugada.

O que aconteceu

Wanessa, Lucas Henrique, MC Bin Laden e Yasmin acampavam próximos ao Big Fone.

Nisso, eles puxaram algumas cadeiras do jardim para próximo ao telefone quando foram advertidos.

Atenção, é proibido obstruir o acesso ao Big Fone com móveis e objetos. Produção do BBB

Big Fone concorrido. Antes do grupo ser advertido, Davi também ficou de prontidão perto do telefone. Ao perceber a presença do baiano, Wanessa disparou: "Vou fazer que nem ele, vou sentar lá e ficar, só pra irritar, do outro lado".

