O que sabemos da igreja comprada por Ludmilla e quem é pastora presenteada

Na última segunda-feira (29), os seguidores da cantora Ludmilla ficaram surpresos com uma publicação em que ela dizia ter comprado uma igreja. "Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus", disse a cantora.

O prédio em questão fica no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Veja, o imóvel comprado pela cantora estaria avaliado em aproximadamente R$ 750 mil.

Já a presenteada foi a pastora Adriana Pereira, responsável pelos cultos da Casa de Oração. Ela costuma dizer nas redes sociais que considera Ludmilla como sua "filha do coração", e tem nos destaques de seu perfil no Instagram uma aba destinada apenas para suas fotos com a cantora.

Ludmilla já frequentava a igreja junto com a esposa, Brunna Gonçalves. A dançarina e ex-BBB também comentou a atitude da cantora: "Ontem eu vi mais um sonho do meu amor se realizar, e esse com certeza foi o mais especial."

"Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo", completou Brunna.

O vídeo do momento em que Ludmilla conta para a pastora o que ela havia feito foi publicado no perfil de Adriana e já passou de quatro milhões de visualizações. No entanto, além de felicitações e mensagens de apoio, também vieram críticas. César Belieny, teólogo e consultor religioso das novelas "Vai na Fé" e "Renascer", disse a Splash que não cabe a ninguém julgar, pois, segundo ele, "Deus usa quem ele quer, do jeito que ele bem entende."

Quem é Adriana Pereira?

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, ela conta um pouco da sua história. Segundo Adriana, sua maior influência teria sido a própria mãe, que também pregava e tinha o dom de profecia. "Minha mãe morreu cantando no altar", lembrou a pastora, afirmando que Deus transferiu para ela o dom que era da mãe.

Quando nós começamos, foi com dificuldade, as pessoas não acreditavam. [...] Nós começamos um culto, numa salinha, num quartinho, no quintal, e deu no primeiro culto umas 40 pessoas.

Adriana Pereira

Na época, a pastora realizava cultos somente uma vez por mês, sempre no segundo sábado. "Eu ainda não era pastora", contou. Agora, o trabalho de Adriana na já completou 18 anos.

Além disso, a história de Adriana também é marcada pela cura de Lucas, seu filho mais velho, que foi diagnosticado com leucemia. Segundo a pastora, ele foi curado por Deus. "Foi uma semana de oração. Meu filho foi alcançado com a cura."

Agora, além de pregar na Igreja Casa de Oração, a pastora Adriana também faz lives para orar e pregar para seus seguidores. Nas fotos divulgadas em suas redes, percebe-se que as mulheres são a maioria nos cultos.

No Instagram, a pastora já ultrapassou os 280 mil seguidores. Seu canal no YouTube tem mais de 10 mil inscritos.

Amizade com famosos. Além de Ludmilla, Adriana também guarda nos destaques de seu Instagram encontro com outros famosos, entre eles, a atriz Mel Maia, o cantor MC Daniel, o ator David Brazil, entre outras celebridades que já frequentaram seus cultos.

Após o presente da cantora, emocionada, Adriana agradeceu: "Primeiramente quero agradecer àquele que é digno de toda honra e glória, Deus. Também agradecer a minha filha do coração Ludmilla, que nos presenteou com uma igreja. Minha eterna gratidão, filha. Muito obrigada por tudo que tem feito por mim e pela Casa de Oração, que Deus te abençoe. Eu te amo", escreveu em suas redes.