'Morte linda, forte e difícil': como Maria Santa se despede de 'Renascer'?

A atriz Duda Santos, 22, foi tietada por fãs durante o Festival de Verão, em Salvador, onde marcou presença na última semana. A popularidade é fruto da aparição na novela "Renascer", na qual interpreta Maria Santa, personagem que morre no capítulo de hoje.

"Estou [pronta para morrer]. É uma personagem muito bonita para plantar essa trama, para deixar isso bonito, com mais amor. O jeito que ela morre dando a vida pelo filho é muito bonito. A Maria Santa significa amor pra mim. É um renascimento, é um presente pra mim. Tô super preparada. Vai ser uma morte linda, forte e difícil de ver. É uma menina muito boa de coração. A gente não entende muito bem [porque tem de morrer], mas tudo faz um maior sentido no futuro da trama.

Duda Santos

Como Maria Santa morre em "Renascer"?

Grávida do quarto filho de José Inocêncio (Humberto Carrão), a moça começa a sentir dores estranhas. "Que foi, filha?", pergunta Inácia (Edvana Carvalho). "Nada, Inácia... só me deu uma dor", responde Santinha.

Depois disso, Jacutinga (Juliana Paes) chega para fazer o parto. "Você devia ter chamado um médico!", afirma a cafetina, ao descobrir as aflições da garota. "Não dá tempo, dona Jacutinga... nós temos que tirar essa criança... antes que seja tarde!", responde Maria.

A mulher pede para a filha Quitéria (Belize Pombal) descansar um pouco. "Descansa um pouco, filha, descansa. Depois vamos dar um jeito nisso... com ajuda de Deus e da Nossa Senhora... como sempre demos!", afirma Jacutinga para a jovem, indo falar com o marido.

Então, José Inocêncio pede que a esposa seja salva, e não o bebê. "Me salve a mãe! Quero Maria Santa viva, dona Jacutinga, que filho ela já me deu três... Quero ela viva... ela é tudo o que tenho nessa vida!", pede ele.

Ao saber da decisão do marido, Maria Santa suplica pelo contrário. "Pois eu quero essa criança...e quero ela viva! Só tô me importando com ela!", deixa claro.

Muito debilitada, ela dá a luz a um menino. "É mulher?", pergunta a mãe. "É um molecote, Santinha! Igual os outros!", conta Inácia.

Na cama, a esposa pede que o pai aprenda a amar o menino que acabou de nascer. "Você vai aprende a amar ele, José Inocêncio...escute bem o que eu tô lhe dizendo: você vai aprender a amar ele o mesmo tanto que eu amo", implora.

Horas depois, Maria Santa recebe a visita de Nossa Senhora e morre. "A senhora outra vez?", questiona ela para a santa.

Inácia e Jacutinga encontram a moça morta. "Acorda, menina! Acorda, Maria Santa!", grita a dona do bordel. "Ela tá morta!", diz a empregada.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.