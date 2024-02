Diretor de 'Esquadrão Suicida' se redime com filme sucesso de público

"Esquadrão Suicida" foi lançado em 2016 e se tornou um fracasso retumbante. Com 26% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes - agregador online de críticas - e apenas 58% do público, o filme chegou até mesmo a ser renegado pela própria DC, que iniciou um novo projeto com os super-heróis. Por trás do longa estava David Ayer, diretor e roteirista que ficou marcado pela derrota.

No entanto, o cineasta agora se redimiu, e com um grande sucesso para chamar de seu. Ele é o responsável por "Beekeeper: Rede de Vingança", longa estrelado por Jason Statham, de "Velozes e Furiosos" e "Megatubarão". Diferentemente de "Esquadrão Suicida", o novo filme de ação tem recebido diversas análises positivas: 70% da crítica especializada e 92% de aceitação do público.

Quanto à bilheteria, "Esquadrão Suicida" vem fazendo bons números. O novo longa foi mais contido no quesito marketing, além de ter apenas uma estrela, não um batalhão de nomes famosos, e ser recomendado para maiores de 18 anos. Mesmo assim, "Beekeeper: Rede de Vingança" alcançou o primeiro lugar das bilheterias, arrecadando mais de US$ 100 milhões em todo o mundo em apenas 17 dias de lançamento. Ele superou "Meninas Malvadas", que aparecia no topo até então.

O sucesso foi tanto que já pintou um segundo filme de ação de Ayer com Statham, chamado "Levon's Trade".

Em entrevista a Splash, David Ayer contou ter sido ótimo trabalhar com o ator, mas chegou a se sentir intimidado. "Foi um prazer! É claro, fiquei um pouco intimidado no começo, porque era o Jason Statham, mas ele acabou sendo uma pessoa muito profissional, era muito divertido trabalhar ao lado dele."

Às vezes, você faz um filme e sabe que pode ser muito profissional com o ator, muito sério, mas gostei de encontrá-lo toda manhã e colocar o papo em dia. Aprendi como ele é uma estrela talentosa, ele realmente entende câmeras, iluminação e movimento e ele é uma grande presença e facilitou meu trabalho como diretor.

A história de "Beekepeer: Rede de Vingança" acompanha Adam Clay (Statham), um homem aparentemente comum que esconde um grande segredo: ele é ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers.

Como é de se imaginar, um filme com Jason Statham, há muitas cenas de ação e violência. Ayer conta que, no caso deste projeto, sua intenção era fazer cenas "estilizadas", como em quadrinhos. "Misturei momentos que podem parecer reais, com outros que não mais fantásticos."

Na trama, Clay se passa por um apicultor e, por isso, lida com abelhas. A Splash, o diretor conta ter trabalhado com abelhas de verdade, mas contou com bastante apoio.

Você pode ficar muito machucado se várias abelhas te atacarem, então tínhamos um conselheiro apicultor com a gente, para nos mater seguros ao lidarmos com abelhas vivas. Todos vestíamos nossas roupas apropriadas. E Jason aprendeu a como lidar, então tudo o que você vê na tela, ele está realmente fazendo.

"Aprendi que, se você não mexe no mel delas e segue as regras, abelhas são pessoas muito legais", brinca.