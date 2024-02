Atrair amor, casamento e gravidez: veja simpatias para o Dia de Iemanjá

No dia 2 de fevereiro, o mar entra em festa. Isso porque é dia de Iemanjá, a rainha dos mares e dos oceanos. Embora seja uma divindade das religiões de matriz africana, diversas pessoas de diferentes crenças celebram a sua existência.

Pedidos à Iemanjá

No Brasil, cidades litorâneas param para fazer as suas preces e comemorações. Considerada a mãe de todos os orixás, Iemanjá é a rainha das ondas e rege à família, os relacionamentos, as mães e os lares.

Seu nome vem de Yéyé omo ejá, que significa mãe, e seus filhos geralmente são pessoas do signo de Peixes.

Segundo Márcia, ela é caracterizada como uma sereia que veste azul e branco e carrega um espelho em suas mãos, representando o mundo que ela orienta, educa e acarinha.

É a Deusa que olha pelos pescadores e marinheiros, é a senhora das mães e esposas, além de representar a fertilidade.

Para ela, podemos fazer pedidos de paz, harmonia e também a problemas relacionados à depressão. Mais do que isso, Iemanjá é uma mãe muito intensa e preocupada com o bem-estar das pessoas. É invocada para proteção, prosperidade, abundância e amor.

Márcia destaca que os filhos de Iemanjá possuem grande magnetismo pessoal e beleza. Porém, é preciso tomar cuidado com a possessão e os ciúmes. No entanto, por dentro a alma é serena e frágil e, além disso, seus olhares são encantadores, capazes de enfeitiçar qualquer pessoa.

Rituais para 2 de fevereiro

Veja abaixo rituais que a sensitiva sugere para fazer no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá:

Para amor e gravidez

Pétalas de uma rosa branca

1 vela branca

3 colheres (sopa) de açúcar

2 litros de água morna

Como fazer

Primeiramente, acenda a vela branca com um fósforo.

Na sequência, coloque a água em um recipiente. Acrescente o açúcar, as pétalas da rosa branca, macerando-as na água e faça seu pedido com muita fé.

Os dizeres são: "Iemanjá, dona das águas, traga para mim meu amor?[faça seu pedido, peça seu amor e sua fertilidade]".

Em seguida, ore dez vezes a Ave Maria para Iemanjá. Coe tudo e banhe-se do pescoço para baixo após seu banho higiênico.

Durma com o banho. O que restar do preparo, jogue na natureza.

Quando fazer

No dia 2 ou em qualquer sábado de fevereiro.

Para gravidez

Compre duas chupetas: uma azul e uma rosa. Leve até a praia, entre no mar e peça a Iemanjá um filho ou uma filha.

Iemanjá é a Orixá da concepção e da geração. Faça uma oração do seu coração a ela enquanto molha as chupetas na água do mar.

Leve de volta para sua casa e deixe-as dentro de sua gaveta de roupas íntimas.

Quando engravidar, leve-as para uma igreja de Nossa Senhora da Conceição ou alguma de sua preferência, agradecendo a bênção.

Este ritual poderá ser realizado em um sábado. O agradecimento deve ser feito quando você sentir que chegou o momento.

Para purificação

Todos da família podem prepará-lo com o objetivo de afastar negatividade, as energias ruins que atrapalham o dia a dia.

2 litros de água em temperatura ambiente

Pétalas de uma rosa branca, que promoverá proteção, paz interior e vitória.

1 colher (sopa) de perfume de Alfazema, para restabelecer o equilíbrio energético do corpo

1 colher (sopa) de sal grosso, para proporcionar limpeza energética da aura.

Como fazer

Macere bem as pétalas da rosa na água. Acrescente os outros ingredientes e misture tudo.

Após o banho higiênico, banhe-se do pescoço para baixo. Durma com o banho e os resquícios, jogue no lixo comum. Pronto! Você está purificado.

Quando fazer

No dia 2 ou em qualquer sábado

Para casamento

1 buquê de rosas brancas

1 buquê de palmas brancas

1 fita branca

2 alianças

1 laço bonito, de sua preferência

Como fazer

Prenda os dois buquês com uma fita branca, com as duas alianças e o laço. Vá à praia e ofereça a Iemanjá. Peça para "se casar com [nome da pessoa]".

Quando fazer

Faça em um sábado de lua cheia, às 10 horas.

Atenção: antes de fazer qualquer uso de erva, planta ou outros recursos para banho, certifique-se de que não é alérgico a nenhum componente citado. Na dúvida, sempre busque orientação médica.

*Texto publicado em 01/02/2020.