Dia de Iemanjá: confira rituais que podem ser feitos mesmo longe do mar

Para muitos devotos de Iemanjá, 2 de fevereiro é dia de estar no litoral, prestando homenagens à rainha dos mares e oceanos. Nem todos os admiradores da divindade conseguem ir à praia, mas isso não impede que os rituais para a mãe dos orixás sejam cancelados. Há outras alternativas.

Nos rituais que celebram Iemanjá, a grande deusa é presenteada com objetos de beleza, como: talco, perfumes, sabonete, pó-de-arroz, pente, laços de fitas e flores. Tais presentes indicam que quem os recebe, além de feminina, é vaidosa.

Mística espiritualista Cigana Kélida

Como cultuá-la mesmo longe do mar

Não precisa ser nada grandioso. Uma mesa pequena é suficiente para criar o espaço destinado a homenagear Iemanjá.

Enfeite o móvel com toalha branca ou azul bebê e, por cima, posicione uma imagem da mãe dos orixás.

Em volta dela, coloque sete rosas brancas, perfumes com fragrância de talco e itens de maquiagem — batom em tons de rosa, pó compacto e espelho.

Adereços de cabelo e pentes na cor prata também são bem-vindos.

Por fim, acenda uma vela azul, da cor do mar.

Prato especial

Outra forma de homenagear Iemanjá é à mesa.

A comida e os elementos ofertados são mais do que só a materialização; são um elo de louvor e agradecimento. Esse trabalho representa a relação entre o homem e o sagrado que, no caso, é Iemanjá, em que o alimento e oferendas são o grande elo.

Cigana Kélida

A receita de farofa de banana é deliciosa e bem-vinda na refeição entre toda a família.

Oração para Iemanjá

Outra maneira de honrar a rainha do mar é proferir a oração, inclusive durante rituais e simpatias.

Minha protetora Iemanjá. Enfermeira dos que sofrem, consoladora dos aflitos, conselheira dos angustiados. Mãe de todos. Agradeço de tantas graças que nos concedes. Indigno-me de tua áurea luminosa. E rendo-te minha homenagem, rainha das águas. Que contribui caridade e amor, entre todos os seus filhos. Eu te agradeço senhora Mãe Iemanjá, por me atender nas horas que recorro a teus poderes. Divinas graças te dou, Iemanjá. Pelas tuas radiações milagrosas, agradeço, dizendo obrigado por tua proteção constante que tens proporcionando por nossos irmãos que sofrem. Curvo-me diante de ti e rogo-me, continue dando proteção a teus devotos que dedicam amor profundo. Que tua áurea bendita continue protegendo e vibrando bondade. Dê paz e saúde a aqueles que te ajoelham suplicando aos seus pés. Dai-nos a tua proteção pura e conforto da alma. Suplico nesta mensagem porque creio em teu poder imenso. Assim seja, minha mãe querida Iemanjá.

Simpatias e rituais

Para ter saúde e proteção

A simpatia para pedir saúde e proteção à deusa é simples. Basta ter um vaso com flores brancas, que deve ser colocado na mesa da cozinha ou da sala. As rosas devem ser oferecidas à Iemanjá, enquanto se pede saúde para todos os moradores da casa. Pode encerrar o ritual com a oração à Iemanjá (leia acima). Quando as rosas brancas murcharem, precisam ser jogadas em área verde, de campo ou mata.

Para ter sorte no amor

Quem busca ajuda de Iemanjá para melhorar a vida amorosa precisa montar uma cesta com presentes para a mãe dos orixás. A cesta deve ser despachada em praça ou mantida em lugar seguro (dentro de casa) por 7 dias. Primeiramente, deve-se forrar a cesta com papel celofane. Depois, amarrar uma fita (azul, amarela, branca, verde ou rosa, cores da harmonia) no cabo de 5 ou 8 rosas brancas, colocando-as no recipiente. Por fim, deve-se jogar um pouco de talco e de perfume de alfazema (lavanda) por cima. A cesta precisa ainda ser preenchida com espelho, bijuterias e sabonete.

Para atrair energias positivas

Boas energias são sempre bem-vindas, não é? Em um prato de louça branco, coloque as pétalas de três rosas brancas e uma vela de sete dias na cor azul-claro, bem ao centro.

Ao redor, coloque um espelho pequeno (de bolso), um pó compacto e três moedas de 50 centavos.

Acenda a vela, dê três borrifadas de perfume com fragrância de talco e também coloque-a no prato.

Mentalize seus pedidos para Iemanjá por 10 minutos. Deixe o material da simpatia em lugar seguro por sete dias.

Depois desse período, retire todos os itens do prato, embrulhe-os em jornal ou saco plástico e dispense no lixo.

Após ser higienizado, o prato pode ser usado normalmente, no dia a dia.

*Texto publicado em 02/02/2023