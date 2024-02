Com vista para o cartão-postal: 10 hotéis muito bem localizados pelo mundo

Um bom hotel deve oferecer acomodações confortáveis, atendimento eficiente, café da manhã abastado e localização conveniente.

E há estabelecimentos hoteleiros ao redor do mundo que, além de tudo isso, têm um atrativo irresistível para qualquer turista: contam com vista privilegiada para paisagens e monumentos que são verdadeiros cartões-postais.

Já imaginou abrir a janela de seu quarto e dar de cara com a Tower Bridge, a mais linda e imponente ponte de Londres? Ou curtir, da piscina no topo de um prédio, uma visão panorâmica perfeita de Manhattan?

Nossa selecionou 10 dos hotéis com as vistas mais incríveis do mundo (todos os preços de diárias citados nesta matéria estão sujeitos a alterações).

1 Hotel Brooklyn Bridge

Imagem: Divulgação

Há muitos hotéis com vistas incríveis em Nova York. Mas o 1 Hotel Brooklyn Bridge merece destaque.

Trata-se de um hotel que fica no bairro do Brooklyn, ao lado do East River, com uma localização que oferece uma visão inigualável de Manhattan.

Imagem: Divulgação

Seu edifício tem 10 andares, 195 acomodações e uma piscina na cobertura que oferece o melhor ponto para se admirar os arranha-céus nova-iorquinos no horizonte.

As diárias custam a partir de US$ 529 (cerca de R$ 2.600).

Mais informações no site do hotel.

Park Hyatt Sydney

Imagem: Divulgação

Situado junto à baía da cidade de Sydney, este é, sem dúvida, um dos hotéis com melhor localização da Austrália.

O estabelecimento tem acomodações com visão perfeita para o fabuloso edifício da Ópera de Sydney e para a ponte Harbour Bridge.

Imagem: Divulgação

Sua infraestrutura inclui 155 acomodações decoradas com design moderno e portas de vidro que vão do chão ao teto —e que abrem para varandas privativas com lindas vistas. No terraço do edifício há uma piscina.

No Park Hyatt Sydney há diárias custando mais de R$ 6.500.

Mais informações no site.

Jade Mountain Resort

Imagem: Divulgação

Uma das vistas mais lindas de todo o Caribe: é isso o que promete o Jade Mountain Resort, situado na ilha de Santa Lúcia.

O estabelecimento tem acomodações equipadas com piscinas privativas e que oferecem vista privilegiada para o oceano e para os cenários montanhosos incríveis que marcam as paisagens da ilha.

Imagem: Divulgação

E as piscinas ganham uma iluminação toda especial à noite, que cria um clima romântico para os muitos casais que frequentam o local.

Diárias a partir de US$ 1.455 (aproximadamente R$ 7.150).

Mais informações no site.

Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square

Imagem: Divulgação

Localizado no coração de Londres, este luxuoso hotel oferece vista excelente para a Tower Bridge, ponte que cruza o rio Tâmisa e é um dos mais famosos monumentos arquitetônicos da capital inglesa.

Imagem: Divulgação

A Tower Bridge pode ser admirada desde várias acomodações do Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square. Mas é do alto do hotel, de um lounge chamado Bloom, que a ponte aparece com perfeição no horizonte.

No lounge, os hóspedes curtem a vista acompanhados de drinques e petiscos refinados (neste ano, o Bloom só irá abrir na temporada de verão).

Há diárias por R$ 5.239. Mais informações no site.

Grace Hotel, Auberge Resorts Collection

Imagem: Divulgação

Este hotel tem apenas 21 acomodações e fica na tranquila vila de Imerovigli, em Santorini, na Grécia.

De suas luxuosas suítes, muitas com piscinas e terraços privativos, os hóspedes admiram uma vista fantástica do mar Egeu.

O Grace Hotel também abriga o Varoulko Santorini (restaurante de comida mediterrânea dirigido pelo chef Lefteris Lazarou, condecorado pela Michelin) e o 363 Bar, com vistas impressionantes para o famoso pôr do sol de Santorini.

Imagem: Divulgação

Na área social existe ainda uma piscina de borda infinita com 22 metros de comprimento.

No verão europeu, há diárias custando 1.678 euros (aproximadamente R$ 8.960).

Mais informações no site.

The Fullerton Bay Hotel Singapore

Imagem: Divulgação

Este luxuosíssimo hotel está situado no coração do Central Business District, área que reúne os arranha-céus mais impressionantes de Singapura.

Construído sobre a água da Marina Bay, o Fullerton Bay Hotel Singapore proporciona vistas privilegiadas para as paisagens modernas que caracterizam esse destino do Sudeste Asiático.

Imagem: Divulgação

Suas acomodações têm janelas panorâmicas e, no alto do edifício, há uma piscina de borda infinita com 25 metros de comprimento: este é o melhor lugar do hotel para admirar o horizonte em grande estilo.

Há diárias custando a partir de R$ 3.660.

Mais informações no site.

Fairmont San Francisco

Imagem: Divulgação

San Francisco é uma das mais lindas cidades dos Estados Unidos. E suas paisagens podem ser admiradas, de ângulo privilegiado, a partir do Fairmont San Francisco, hotel construído em 1907 e que mistura um ambiente classudo com acomodações modernas.

A joia da coroa é a suíte Signature Golden Gate, de onde se vê com perfeição o icônico edifício Transamerica Pyramid e a Coit Tower, além de boa parte da área da baía. Não raro, é possível observar a neblina cobrindo toda a paisagem e envolvendo San Francisco em um ambiente de mistério.

Imagem: Divulgação

E o melhor: a acomodação conta com um telescópio.

Há diárias da Signature Golden Gate custando US$ 850 (cerca de R$ 4.180).

Mais informações no site.

Hotel Fasano Rio de Janeiro

Imagem: Divulgação

Localizado na Avenida Vieira Souto, este hotel da marca Fasano tem uma das vistas mais incríveis da Cidade Maravilhosa.

De suas sofisticadas suítes e da piscina que fica no alto do edifício, os hóspedes curtem uma linda visão panorâmica das praias de Ipanema e Leblon.

Imagem: Divulgação

Entre as melhores acomodações do hotel, estão as Suítes Deluxe Vista Mar, com área de 130 m², varanda, sala de estar, bar privativo, cadeiras de Sérgio Rodrigues e espelhos em forma de orelhas desenhados por Philippe Starck e inspirados em Salvador Dalí.

As camas king-size, por sua vez, foram estrategicamente posicionadas para gerar uma vista perfeita para o mar.

As diárias das Suítes Deluxe Vista Mar custam a partir R$ 13.173 (mais taxas).

Mais informações no site.

Novotel Rio de Janeiro Leme

Imagem: Divulgação

Este é outro hotel que propicia vistas fantásticas para a paisagem da Cidade Maravilhosa.

Com 274 quartos, o Novotel Leme conta com academia, espaço de coworking e restaurante.

Imagem: Divulgação

Seu grande atrativo, porém, é o Rooftop Sky Leme, lounge com piscina localizado na cobertura do edifício e de onde se descortina uma vista incrível para a orla do Leme e de Copacabana.

Diárias a partir de R$ 650 (mais 5% de taxas).

Mais informações no site.

The Oberoi Amarvilas

Imagem: Divulgação

Um hotel que é um verdadeiro palácio e de onde é possível admirar, com visão exclusiva, o Taj Mahal.

Este é o Oberoi Amarvilas, localizado na cidade indiana de Agra, e cujo terreno é ocupado por extensos jardins, gramados e espelhos d'água.

Imagem: Divulgação

Com mais de 100 acomodações, o hotel fica a apenas 600 metros do Taj Mahal, que pode ser visto das varandas de muitos dos quartos.

A diária inicial de uma acomodação com varanda no The Oberoi Amarvilas é de US$ 750 (aproximadamente R$ 3.680 mais taxas).

Mais informações no site.