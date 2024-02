'Calabreso', medo e gatilhos de agressão: o que Wanessa conversou com Davi

Nesta sexta-feira (2), Wanessa abriu o jogo com Davi no BBB 24 (Globo). A famosa relatou seus incômodos com o participante, perguntou sobre o termo "calabreso" novamente e apontou seus gatilhos de ser agredida.

O que aconteceu

Wanessa começou falando que não se sentiria à vontade de ir para o VIP de Davi. A cantora pontuou que gostaria de avisá-lo de que tinha votado nele e tinha achado que era uma troca por ter convidá-lo para a dinâmica que rendeu uma bolsa de estudos a ele. O baiano explicou que não se importava, porque a escolheria de qualquer forma por ser vegana e ter mais opções de comida no VIP.

Em seguida, Davi alertou sobre as fofocas na casa. Ontem, na festa, vi ele [Lucas Henrique] conversando com o Bin. Só que assim, independente de ser aliado ou não, ele passa aquela informação para o Bin, o Bin vai passar aquela informação para outras pessoas, outras pessoas vão repassar a informação. Quando chegar aos meus ouvidos, vai estar com outras tonalidades, com outros olhares, já vai ter se tornado uma fofoca muito grande", indicou.

Então, a artista revelou os motivos para votar nele, mesmo ele não querendo saber, e citou Yasmin. A famosa admitiu ter ficado incomodada com o adversário por mencionar a carreira da modelo e ela ficar com receio de como estava sendo vista fora da casa. Wanessa definiu a postura como "irresponsável" porque a amiga tinha muito a perder, assim como ela, por "depender da opinião pública". O brother negou a intenção e ela rebateu que "de boas intenções, o inferno está cheio".

A filha de Zezé Di Camargo questionou novamente o significado de "calabreso". Ela ressaltou que todos na casa achavam que era um termo gordofóbico e pediu para o baiano se justificar para Lucas após a treta, também envolvendo MC Bin Laden.

Wanessa confessou que o chamou de "manipulador" para outras pessoas. A cantora disse que suas vivências contribuíram para julgar Davi como maldoso, bem como sua fala sobre a carreira de Yasmin. No papo, ainda salientou que teria receio de qualquer pessoa que se exaltasse como o participante na casa, por ter gatilhos passados de "medo de ser agredida".

Com isso, Davi informou que ficou magoado e se sentiu como "bicho" em uma conversa com a artista. "Fiquei triste. Pensei: 'poxa, não sou bicho para ela falar daquela forma ali que tem medo de conversa'".

Por fim, a integrante do Camarote pediu desculpas pelo sentimento de Davi. "Te peço desculpas por ter te machucado com a minha fala", declarou e abraçou o adversário.

