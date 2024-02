BBB 24: Sisters acusam Alane de criar rivalidade com mulheres da casa

Em conversa no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda, Giovanna, Pitel e Raquele opinaram sobre o comportamento de Alane na casa e disseram que a bailarina tem inveja das outras mulheres da casa.

O que aconteceu

No papo, Giovanna afirmou que Alane "cria rivalidades em sua cabeça com toda mulher que toma o espaço dela". Fernanda concordou e disse que a bailarina fez isso com Vanessa Lopes: "É inveja".

Por sua vez, Raquele afirmou ter percebido esse comportamento de Alane com Isabelle. Sobre o assunto, Giovanna comentou: "Nesse dia, ela falou: 'Nós duas somos do Norte, nós duas dançamos e a gente tem um espaço de rivalidade'".

Fernanda disse acreditar que essa é uma insegurança de Alane. Raquele completou: "Já observava os olhares, o jeito dela nas festas... Nunca queria falar por achar que era coisa da minha cabeça".

