Wanessa sobre Davi: 'Queria que outras pessoas fizessem comida para mim'

Em um papo com MC Bin Laden e Juninho no BBB 24 (Globo), Wanessa contou que não gostaria de ir para o VIP caso Davi ganhe a prova. A cantora pontuou que não quer aceitar favores do motorista de aplicativo.

O que aconteceu

Wanessa explicou porque não gostaria de ir ao VIP nessa situação: "Não ia me sentir bem sabendo que poderia votar nele [Davi] de novo".

A sister lembrou que Bin Laden não quis comer o almoço feito pelo motorista após a discussão dos dois: "Não sinto vontade de ter um agrado dele quando estou mirando nele".

O funkeiro discordou de Wanessa e disse que isso faz parte do jogo. A cantora, então, pontuou: "Quando eu estava na Xepa, não queria ele cozinhando toda hora para mim. Queria que outras pessoas fizessem a comida para mim".

