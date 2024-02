Opiniões sobre Alane e acampamento do Big Fone: a madrugada do BBB 24

Os brothers do BBB 24 (Globo) tiveram uma madrugada agitada e cheia de conversas após a sétima Prova do Líder da edição — vencida por Fernanda. Confira os destaques da noite.

O que aconteceu

Michel chorou após ser um dos escolhidos para o VIP da Líder Fernanda: "Estou sentido por ela ter me pedido desculpas. Estou com medo de estar sendo enganado, mas sinto que foi de coração".

Já no Quarto do Líder, Fernanda revelou quem deve ser sua indicação direta ao Paredão: "Acho ela, como mulher e para mulher, uma concorrente forte para mim".

Em um papo com Pitel e Rodriguinho, a Líder da semana chamou Alane de "personagem em constante atuação": "Não tenho problema com ela, só me incomodei dela debochar de mim".

Fernanda também conversou sobre Alane com Giovanna e Raquele: no papo, o trio acusou a bailarina de criar rivalidades com mulheres da casa.

Yasmin também foi um assunto de Fernanda nesta madrugada: a Líder analisou o jogo da modelo e disse que ela "só vai onde acha que é conveniente".

Já Wanessa voltou a falar sobre Davi e pontuou que não quer mais aceitar favores do brother: "Quando ele estava na Xepa, não queria que cozinhasse toda hora para mim. Queria que outras pessoas fizessem comida para mim".

Durante a madrugada, alguns brothers acamparam ao redor do Big Fone à espera de que ele tocasse. Na ocasião, os participantes foram surpreendidos por um alerta da produção.

BBB 24 - enquete UOL: Alane x Fernanda; para você, quem tem razão na treta da academia? Resultado parcial Total de 17750 votos 37,07% Alane está com a razão 62,93% Quem está com a razão é a Fernanda Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17750 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

