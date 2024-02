Líder Fernanda revela quem deve indicar ao Paredão: 'Concorrente forte'

Em conversa com seus aliados, Fernanda, Líder da semana do BBB 24 (Globo), contou quem deve indicar ao próximo Paredão do programa.

O que aconteceu

Em um papo com Pitel e Rodriguinho no Quarto do Líder, Fernanda disse querer colocar Deniziane no próximo Paredão. Segundo a sister, a fisioterapeuta é uma concorrente forte no jogo.

Fernanda explicou o seu raciocínio: "Em um jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para desequilibrar o time. Aqui a gente vai no mais fraco e deixa o mais forte de lado".

A Líder completou: "Eu acho ela [Deniziane], como mulher e para mulher, uma concorrente forte para mim".

Eu não conheço os meus limites dentro desse programa, não faço a menor ideia do que sou capaz de aguentar. Não sei se também ficaria 18 horas naquela prova. Mas a gente já tem um parâmetro e a régua dela é de 18 horas. Isso me coloca numa concorrência direta em questão de resistência, do tipo "eu preciso superar essa menina". Fernanda sobre Deniziane

Pitel opinou: "Quero ver se o Brasil acha também".

