Fernanda opina sobre jogo de Yasmin: 'Vai onde é conveniente'

Em um papo com Pitel e Rodriguinho do Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda disse acreditar que Yasmin Brunet é conveniente e se afasta das pessoas por "burburinhos".

O que aconteceu

Fernanda explicou que contou sobre a treta que teve com Alane para Wanessa. Ela afirmou que, durante a conversa, Yasmin "virou a cara" para ela.

A confeiteira lembrou: Yasmin virou a cara contra mim. A Pitel está de prova. Ao ponto de parecer que ela se incomodou de a Wanessa estar conversando comigo na festa. Na minha opinião, elas vão ter que decidir".

Fernanda continuou: "Não é porque eu sou Líder que vai vir falar comigo a hora que quer porque é conveniente. Ou fecha, ou não fecha".

A niteroiense ainda pontuou: "A Yasmin não me incomoda em nada, mas parece que só vai onde acha que é conveniente. Larga os outros rápido. Ouviu um burburinho aqui e diz: 'Ah, vou concordar com isso'... E já fica com contra essa pessoa e a favor de outras".

