BBB 24: Brothers fazem plantão no Big Fone; quando o telefone vai tocar?

Alguns participantes do BBB 24 (Globo) "acamparam" ao redor do Big Fone na madrugada de hoje (2) à espera de que ele tocasse.

O que aconteceu

MC Bin Laden, Lucas Henrique, Wanessa e Yasmin acomodaram espreguiçadeiras na área ao redor do Big Fone. Os brothers, no entanto, receberam um alerta da produção: "Atenção! É proibido obstruir o acesso ao Big Fone com móveis e objetos".

Mais cedo, antes da Prova do Líder, Davi também ficou de prontidão perto do telefone. O baiano ficou dormindo sozinho no local.

O Big Fone irá tocar pela segunda vez no domingo (4) durante o programa ao vivo. Quem atender ficará imune e deverá dividir a casa em dois grupos — a Líder Fernanda ficará fora da divisão.

Os dois grupos terão um papel importante na votação de domingo. A primeira parte da votação será aberta e terá dois emparedados: o grupo 1 vota no grupo 2, e vice-versa. Já a segunda parte será uma votação fechada, também com dois emparedados: o grupo 1 vota entre si e o grupo 2 vota entre si.

