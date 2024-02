Bia promete 'macetar' rival no próximo Sincerão: 'Nem vou jantar nesse dia'

Após a treta entre Alane e Fernanda no BBB 24 (Globo), Beatriz prometeu ter a confeiteira como alvo no próximo Sincerão — caso seja uma das opções de voto da Líder da semana.

O que aconteceu

Em um papo entre Alane, Bia e Deniziane, a bailarina comentou: "Se ela [Fernanda] me colocar no Paredão, lá vou para o Sincerão macetar a cara dela".

Bia concordou: "Qualquer uma de nós três, se formos, vai macetar ela... Nem vou jantar nesse dia para jantar ela no Sincerão".

Alane prometeu: "Se eu pegar o Anjo, coloco ela [Fernanda] no Monstro só para ela ficar na Xepa. Nem me importo com o minuto de tela".

Deniziane também prometeu colocar Fernanda no Monstro caso ganhe o Anjo. Segundo conversas da Líder, a fisioterapeuta é seu principal alvo de indicação ao Paredão da semana.

